Auto e moto d’epoca: Bologna capitale della Motor Valley. Il podcast

Bologna, 23 ottobre 2023 – È tutto pronto: da giovedì a domenica Bologna torna ad essere capitale della Motor Valley grazie alla 40esima edizione del salone ‘Auto e Moto d’Epoca’, la prima che si svolge sotto le Due Torri negli spazi della Fiera, dopo decenni passati a Padova, dove la manifestazione è nata e si è affermata.

E proprio ad ‘Auto e moto d’epoca’ sono dedicate tutte le puntate di questa settimana, da oggi fino a venerdì, del nostro podcast ‘il Resto di Bologna’, disponibile su Spotify, Google e Apple podcast.

Si parte, oggi, con un racconto del salone e di che cosa troveranno gli appassionati e i semplici curiosi quando varcheranno i cancelli della Fiera. Un racconto affidato alle parole di Mario Carlo Baccaglini, ceo di Intermeeting. "Bologna ha attratto una marea di espositori italiani e stranieri – ha sottolineato Baccaglini – che hanno visto in questa città la terra ideale per i motori". Il salone è il più grande mercato di auto e ricambi d’epoca d’Europa che rappresenta da anni l’appuntamento internazionale più importante per gli appassionati di motori. Collezionisti e appassionati potranno scegliere tra le ottomila auto in esposizione, trovare pezzi di ricambio originali, nonché automobili di ogni prezzo e marchio.

Non solo, ci saranno anche le più importanti collezioni museali al mondo, a partire dal Museo Nazionale dell’Automobile, che per i 90 anni della fondazione, esporrà otto vetture, tra cui una Ferrari 312 T5 1981, una Monaco-Trossi 1935 e una Lancia Lambda ‘Weymann’ 1929. New entry è il padiglione interamente dedicato alle due ruote: 15mila metri quadrati per uno spazio dedicato a tutti gli appassionati delle moto storiche, dove troveranno spazio anche un focus sulla storia della Bmw Motorrad per i 100 anni del brand e diversi esemplari della Collezione Battilani di Imola.

