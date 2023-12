Babbi Natale in Bici è alle porte: quando si terrà l’iniziativa solidale a Bologna

Bologna, 19 dicembre 2023 - La settima edizione di Babbi Natale in Bici è alle porte. L’iniziativa di Ciclistica Bitone con Uisp Bologna arriva il giorno di Santo Stefano nel cuore del centro storico, portando cittadini e ciclisti vestiti a tema natalizio nelle vie della città.

Martedì prossimo, il 26, la biciclettata partirà alle 9.30 da piazza Carducci e si sposterà anche verso piazza Maggiore e sotto il Nettuno. Seguendo le piste ciclabili, i partecipanti arriveranno in piazza della Pace: a questo punto, il percorso procederà, per chi vuole, in direzione via di Casaglia, verso San Luca. “Mettiamo insieme movimento, divertimento, aggregazione e solidarietà - spiega la presidente Uisp, Roberta Paltretti -, perché i proventi dell’iniziativa andranno al Fondo Oplà, che sostiene i ragazzi e le ragazze con disabilità”.

Una giornata all’insegna della solidarietà e del divertimento adatto a tutti, alla quale si potrà partecipare con una quota minima di cinque euro. “È un evento importante al quale parteciperò, perché la presenza delle istituzioni è un bel segnale, soprattutto nelle feste, quando si cerca di contribuire alla serenità delle persone, attraverso sport e benessere - spiega l’assessora Roberta Li Calzi -. Un momento di condivisione unito alla raccolta fondi per aiutare persone con disabilità, affinché possano avere le stesse possibilità di andare in bicicletta con degli strumenti adeguati”.

La manifestazione è frutto dell’impegno di Ciclistica Bitone, che vuole “portare la gente in bicicletta a divertirsi, percorrendo le nostre piste ciclabili - concludono Romano Rangoni e Massimo Ballardini, presidente e vicepresidente della società -. Noi siamo cicloturisti e accogliamo chiunque voglia andare in bici, senza numero sulla schiena o cronometro. E ci vestiremo da Babbo Natale proprio per portare in sella la gente”.