Dalla Perla a Yoox
Matteo Naccari
Dalla Perla a Yoox
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Yoox ultime notizieTicket pronto soccorsoSesso sul sagratoConcerti autunnoStefano Benni
Acquista il giornale
Cosa FareLa bandiera più grande mai lanciata volerà sopra Bologna per Detectitalia 2025
10 set 2025
LORENZO PASTUGLIA
Cosa Fare
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cosa Fare
  4. La bandiera più grande mai lanciata volerà sopra Bologna per Detectitalia 2025

La bandiera più grande mai lanciata volerà sopra Bologna per Detectitalia 2025

Dal 12 al 14 settembre, a Crespellano, la terza edizione dell’evento internazionale dedicato al metal detecting. Domenica lo spettacolo clou con la discesa dal cielo del tricolore di oltre 3 chilometri quadrati. Tre giorni di sport, rievocazioni, musica e gastronomia per una festa aperta a tutti

La maxi bandiera italiana che volerà su Crespellano è grande oltre 3 chilometri quadrati

La maxi bandiera italiana che volerà su Crespellano è grande oltre 3 chilometri quadrati

Per approfondire:

Crespellano (Bologna), 10 settembre 2025 – A Crespellano è in arrivo un weekend che unisce passione, spettacolo e spirito di comunità. Da venerdì 12 settembre a domenica 14 settembre, Villa Stagni Torre Cattanei ospiterà la terza edizione di Detectitalia, il più importante appuntamento nazionale dedicato agli amanti del metal detecting. Dopo le prime due edizioni laziali, quest’anno la manifestazione si sposta nel cuore dell’Emilia-Romagna, pronta ad accogliere centinaia di partecipanti dall’Italia e dall’estero.

L’evento clou è atteso per la tarda mattinata di domenica 14, quando il cielo sopra il comune di Valsamoggia si colorerà del tricolore più grande mai lanciato dall’alto in Italia: un’enorme bandiera di 3.300 metri quadrati, lunga oltre 70 metri e larga quasi 46, con un peso che supera i 130 chili. Battezzata “Itala 3300”, rappresenta uno dei vessilli più estesi mai utilizzati in esibizioni aeree a livello mondiale, preceduta soltanto da esperimenti analoghi in Germania e negli Emirati Arabi.

A guidarne la discesa sarà Paolo Filippini, tenente colonnello e due volte campione del mondo di paracadutismo, che promette un momento spettacolare e allo stesso tempo solenne, capace di emozionare adulti e bambini. Alla cerimonia assisteranno l’assessore regionale Elena Mazzoni e il vicesindaco di Valsamoggia Federica Govoni.

Una precedente edizione di Detectitalia
Una precedente edizione di Detectitalia

Il programma

Il programma dei tre giorni organizzati dalla Federazione italiana metal detecting è intenso. Oltre alle prove di metal detecting con monete create appositamente per l’occasione, i visitatori troveranno un’offerta variegata che spazia dalle rievocazioni storiche alle esibizioni di arcieri, dalle dimostrazioni di sopravvivenza nella natura al softair, senza dimenticare concerti, mercatini e stand enogastronomici. Un mix di esperienze pensato per coinvolgere non solo i cultori del settore ma anche famiglie, giovani e curiosi.

L’internazionalità è un altro punto di forza di Detectitalia. A Crespellano arriveranno gruppi da tutta Europa: Polonia, Germania, Francia, Paesi Bassi, Svizzera, Croazia, Grecia, Spagna e anche Gran Bretagna, oltre a una delegazione dagli Stati Uniti. 

Non solo divertimento ma anche utilità sociale: spesso i detectoristi si rendono disponibili per ricerche di oggetti smarriti o iniziative al servizio della collettività. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata