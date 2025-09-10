La bandiera più grande mai lanciata volerà sopra Bologna per Detectitalia 2025

Crespellano (Bologna), 10 settembre 2025 – A Crespellano è in arrivo un weekend che unisce passione, spettacolo e spirito di comunità. Da venerdì 12 settembre a domenica 14 settembre, Villa Stagni Torre Cattanei ospiterà la terza edizione di Detectitalia, il più importante appuntamento nazionale dedicato agli amanti del metal detecting. Dopo le prime due edizioni laziali, quest’anno la manifestazione si sposta nel cuore dell’Emilia-Romagna, pronta ad accogliere centinaia di partecipanti dall’Italia e dall’estero.

L’evento clou è atteso per la tarda mattinata di domenica 14, quando il cielo sopra il comune di Valsamoggia si colorerà del tricolore più grande mai lanciato dall’alto in Italia: un’enorme bandiera di 3.300 metri quadrati, lunga oltre 70 metri e larga quasi 46, con un peso che supera i 130 chili. Battezzata “Itala 3300”, rappresenta uno dei vessilli più estesi mai utilizzati in esibizioni aeree a livello mondiale, preceduta soltanto da esperimenti analoghi in Germania e negli Emirati Arabi.

A guidarne la discesa sarà Paolo Filippini, tenente colonnello e due volte campione del mondo di paracadutismo, che promette un momento spettacolare e allo stesso tempo solenne, capace di emozionare adulti e bambini. Alla cerimonia assisteranno l’assessore regionale Elena Mazzoni e il vicesindaco di Valsamoggia Federica Govoni.

Una precedente edizione di Detectitalia

Il programma

Il programma dei tre giorni organizzati dalla Federazione italiana metal detecting è intenso. Oltre alle prove di metal detecting con monete create appositamente per l’occasione, i visitatori troveranno un’offerta variegata che spazia dalle rievocazioni storiche alle esibizioni di arcieri, dalle dimostrazioni di sopravvivenza nella natura al softair, senza dimenticare concerti, mercatini e stand enogastronomici. Un mix di esperienze pensato per coinvolgere non solo i cultori del settore ma anche famiglie, giovani e curiosi.

L’internazionalità è un altro punto di forza di Detectitalia. A Crespellano arriveranno gruppi da tutta Europa: Polonia, Germania, Francia, Paesi Bassi, Svizzera, Croazia, Grecia, Spagna e anche Gran Bretagna, oltre a una delegazione dagli Stati Uniti.

Non solo divertimento ma anche utilità sociale: spesso i detectoristi si rendono disponibili per ricerche di oggetti smarriti o iniziative al servizio della collettività.