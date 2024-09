Barbarossa 2024 a Medicina: programma e novità della rievocazione storica

Medicina (Bologna), 5 settembre 2024 - Federico I di Svevia “il Barbarossa” torna ad animare le strade di Medicina, in provincia di Bologna, da venerdì 13 a domenica 15 settembre. Il grande imperatore tornerà a risiedere nel castello di Medicina come nel 1155: durante il fine settimana il centro storico si immergerà in una magica atmosfera medioevale grazie ai circa duemila figuranti che ravviveranno le piazze e le vie. Tra gli appuntamenti principali: la “Caursa dal dog e tri”, il Palio della Serpe, la Cena Imperiale e il grande Corteo Imperiale. Il programma completo al sito della manifestazione.

La rievocazione storica del Barbarossa torna ad animare Medicina

Leggi anche: Le sagre di settembre in provincia di Bologna

I visitatori potranno gustare le specialità del territorio e perdersi nei percorsi tematici fra odori e sapori, arte e mestieri antichi, magie e colori, giochi e musica. In ogni angolo della città musici, giocolieri, tamburi, streghe e cantastorie allieteranno gli ospiti.

Dalle 21 si apre il sipario e sfilano in festa per le contrade dame, cavalieri, nobili, popolani, streghe, eretici ed assassini. Tra mito e leggenda sarà rievocata la storia dell’Imperatore Federico I di Svevia e i festeggiamenti proseguiranno con la notte bianca.

La corsa

Gli atleti delle cinque torri si sfideranno nella tradizionale “Caursa dal dog e tri” (corsa delle dodici e tre quarti) e dovranno percorre i 198 metri entro la fine dei 15 rintocchi delle ore 00.45 della torre dell’orologio.

La cena imperiale

Sabato dalle 17 con la sfilata di apertura si darà il via a tantissime attività, eventi, mostre e spettacoli che si svolgeranno nelle diverse piazze, nel bosco delle streghe ed itineranti. Da non perdere la cena imperiale alle ore 20.30 e gli spettacoli in onore dell’Imperatore allietati da duelli tra gli armigeri Imperiali e un gruppo di briganti ed assassini, da armati e sputafuoco, da tamburini e sbandieratori, giullari e danzatrici.

Il corteo storico

Domenica delle 8 prenderà il via il quinto Torneo nazionale di Arco Storico itinerante organizzato da ASD Arco Club di Medicina. Seguirà una giornata piena di intrattenimenti per le strade del centro storico, da non perdere dalle ore 17 il Palio della Serpe. La rievocazione si concluderà dalle ore 21.30 con il Maestoso Corteo Storico e le esibizioni in onore dell’Imperatore.

Il segreto del successo

“Ciò che colpisce di questa straordinaria manifestazione – spiega Enrico Caprara, assessore alla Cultura del Comune della Bassa bolognese – è la partecipazione quasi totale dei medicinesi all’organizzazione e all’animazione delle attività della festa, non esistono più differenze di età, di amicizie o di idee: in questa occasione siamo tutti coinvolti e ci mettiamo tutti in gioco”.