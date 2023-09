Barbarossa Medicina 2023, programma completo della 33esima edizione

Bologna, 7 settembre 2023 – Un viaggio nel tempo verso il medioevo, ai tempi di Federico I di Svevia soprannominato il Barbarossa. Il prossimo fine settimana, dal 15 al 17 settembre, ritorna a Medicina la storica rievocazione che ricorda la storica visita dell’imperatore in città. Con il patrocinio della regione Emilia-Romagna e della città metropolitana di Bologna il centro storico si immergerà in una magica atmosfera medievale grazie ai circa duemila figuranti che ravviveranno le piazze e le vie.

Il programma

Tra gli appuntamenti principali: la “Caursa dal dog e tri”, il Palio della Serpe, la cena Imperiale e il grande corteo Imperiale. La Rassegna parte venerdì 8 settembre alle 21, la notte bianca, con la sfilata dei 2.000 volontari in costume; le dame, cavalieri, nobili, popolani, streghe, eretici ed assassini proprio come il 1155 all’interno del castello.

Ci sarà anche ‘L’imperatore’ che quasi mille anni fa, si presentò in quell’esatto luogo mostrandosi gravemente malato. Si narra che Federico I guarì dopo aver bevuto un brodo di serpente e per premiare il popolo che l’aveva salvato Barbarossa gli concesse ricche terre circostanti e protezione in cambio della fedeltà degli arcieri e armigeri.

Alle 22:15 I festeggiamenti cominciano con la musica dei Rota. Acceso il clima di festa, le danze infuocate di Ottomix illumineranno la notte in attesa della corsa. Alle 23:30 duelli tra i soldati di Medicina e dei misteriosi invasori e infine la ‘Caursa dal e Tri’ (corsa delle dodici e tre quarti) che consiste in una gara in cui gli atleti delle cinque torri del castello percorreranno 198 metri di un piccolo circuito entro la fine dei 15 rintocchi della torre dell’orologio.

I visitatori potranno gustare le specialità del territorio e perdersi nei percorsi tematici fra odori, sapori, arte e mestieri antichi, magie e colori, giochi e musica. In ogni angolo della città musici, giocolieri, tamburi, streghe e cantastorie allieteranno gli ospiti.

Sfilata e cena imperiale

Sabato dalle 17 la sfilata di apertura darà il via a tantissime attività, eventi, mostre e spettacoli che si svolgeranno nelle diverse piazze, nel bosco delle streghe ed itineranti. Da non perdere la Cena Imperiale alle 20 e gli spettacoli in onore dell’Imperatore allietati da duelli tra gli armigeri Imperiali e un gruppo di briganti ed assassini, da armati e sputafuoco, da tamburini e sbandieratori, giullari e danzatrici.

Torneo di arco storico

Domenica delle ore 9 prenderà il via il quarto Torneo nazionale di Arco Storico itinerante organizzato da ASD Arco Club di Medicina. Seguirà una giornata piena di intrattenimenti per le strade del centro storico, da non perdere dalle ore 17 il Palio della Serpe. La rievocazione si concluderà dalle ore 21 con il maestoso Corteo storico. Il programma è stato presentato ieri da Mattia Santori, presidente del Territorio Turistico Bologna-Modena, Matteo Montanari, sindaco del Comune di Medicina, Lorenzo Monti, assessore al Turismo Comune di Medicina e Simona Zullo, presidente Pro Loco nella sede di eXtraBO. “Questo luogo è perfetto per raccontarvi di questa iniziativa perché ci troviamo dentro il palazzo di Re Enzo dove il nipote di Barbarossa fu rinchiuso e perso la vita” ha accennato Montanari. “In occasioni come questa si tengono vive e si ricordano tradizioni centenarie come il dialetto, è bello vedere come la storia continua ad essere tramandata” ha commentato Santori. Per il programma completo visitare il sito del Comune.