Befana 2023, gli eventi a Bologna e la storia

Befana 2023, tutti gli eventi per celebrare la 'nonnina'

Bologna, 4 gennaio 2023 - "La Befana vien di notte, con le scarpe tutte rotte, il cappello e la sottana, viva viva la Befana", recita l'antica filastrocca. A Bologna la vecchietta più amata - o temuta - dai bambini arriva di giorno, per premiare i bimbi buoni con dolciumi nelle varie zone della città. Ecco quindi gli eventi in programma e la storia della Befana.

La storia della Befana

A differenza di Babbo Natale, famoso in un tutto il mondo, quella della Befana è una tradizione prettamente nostrana. Il nome "Befana" nasce tra Lazio e Toscana, come derivazione dalla parola Epifania. La celebre ricorrenza cristiana che festeggia l'arrivo dei Re Magi presso la mangiatoia dove nacque Gesù, nonché il giorno in cui il bambino si "manifestò" come figlio di Dio.



Una leggenda di tradizione religiosa racconta che i Re Magi in viaggio per Betlemme avessero chiesto informazioni sulla strada ad una vecchia, e che avessero insistito perché lei andasse con loro a portare i doni al salvatore. La vecchia rifiutò, ma poco dopo, pentita, preparò un sacco pieno di doni e si mise in cerca dei Magi e del bambino Gesù. Non trovandoli bussò ad ogni porta e consegnò i doni ai bambini sperando di potersi così far perdonare la mancanza.



Mentre in altri paesi europei - cristiani - ci pensano i Re Magi, in Italia è la Befana a premiare i bambini buoni con dolciumi e giocattoli il 6 gennaio. A cavallo di una scopa e con uno scialle, la vecchietta scende dai caminetti per riempire le calze lasciate la sera prima, con un bicchiere di vino e un dolce.

Gli eventi per la Befana

Festa della Befana

In Piazza Lucio Dalla arriva la Befana. Il 6 gennaio alle 16.30 la Casa di Babbo Natale ospiterà la vecchietta più amata dai bambini, in missione per raccontare storie e fare doni. Durante la festa ci sarà anche l'estrazione della lotteria, con premi per grandi e piccini. Primo premio: una calza gigante. Ingresso gratuito.



Il laboratorio della Befana

In occasione della festività del 6 gennaio, il Museo del Patrimonio Industriale organizza un laboratorio ad hoc. Bambine e bambini (da 8 a 12 anni) potranno sbirciare nel quaderno della Befana e dare vita a schiumose reazioni chimiche. Ci saranno, inoltre, esercizi di lievitazione elettrostatica e prove di cucina stregata. L'appuntamento è in via della Beverara 123, alle 16. Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 051 6356611. Il costo è di 5 euro a partecipante, gratuito per gli accompagnatori.



La regina delle nevi

La regina delle Nevi è lo spettacolo di Fantateatro, scritto e diretto da Sandra Bertuzzi, il cui incasso sarà devoluto alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris, l'innovativa struttura pubblica di assistenza e ricerca sul coma dell’Asl di Bologna. Lo spettacolo, liberamente ispirato alla fiaba dello scrittore danese Hans Christian Andersen e immerso nella magica atmosfera del Natale, catapulta grandi e piccini nei luoghi incantati del Regno delle Nevi, grazie a magiche scenografie, incantevoli effetti teatrali e danze mozzafiato. Una rassegna del Teatro Duse, via Cartoleria 42, in programma alle 17. Biglietti a 24 euro, ridotto a 19 euro per gli under 18.

Almanacco delle feste

Il calendario artistico di Piazzatta Maccaferri si conclude il 6 gennaio, con l'accensione del fuoco nel calderone della Befana. Tra le fiamme colorate verranno gettati biglietti di auguri e desideri raccolti il giorno precedente, presso il laboratorio curato da Cantieri Meticci. E la Caffetteria del Centro scalderà con bevande calde. L'appuntamento è alle 17 nella piazzetta, ingresso libero.



“Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris”

Proseguono fino al 6 gennaio gli appuntamenti della venticinquesima edizione della “Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris”, la struttura innovativa pubblica di assistenza e ricerca dell’Azienda Usl di Bologna. Alle 9 una Befana partirà da Palazzo D'Accursio in Piazza Maggiore. Alle 14.30, l'evento proseguirà all'Ippodromo in via dell'Arcoveggio 37, con la tradizionale distribuzione della calza e lo spettacolo dei trampolieri artistici "Luce in Festa. Ingresso gratuito.