Bentornato cinema Fossolo, si riparte da ’Wonka’

Bologna, 16 dicembre 2023 – Il Cinema Fossolo riapre il 20 dicembre con tanti progetti che tornano a far brillare la comunità. E, trattandosi di quella Bologna definita ‘periferia’, si tratta di una bellissima notizia.

Perché lo scorso agosto, quando si diffuse la notizia della chiusura della sala di via Lincoln, la prima e più grossa preoccupazione era stata quella di perdere un faro di socialità nel quartiere. Poi si fece avanti con la proprietà Centro Ricreativo Fossolo rappresentata da Sabrina Azzaroni, la realtà nazionale Circuito Cinema, che da Roma porterà il suo know how per rivitalizzare il cinema che riaccenderà lo schermo con Wonka di Paul King, prequel del romanzo di Roald Dahl La fabbrica di cioccolato, uno dei titoli più attesi dell’inverno. Parliamo di 558 posti, aree comuni rinnovate, nuovo impianto audio e proiettore laser: ecco un cinema ambizioso che proporrà incontri e iniziative editoriali "affinché la sala possa tornare ad essere luogo di crescita e di scambio culturale".

È quanto auspica Andrea Occhipinti, fondatore di Lucky Red e amministratore delegato di Circuito Cinema. Territorio e respiro nazionale, ecco il connubio che permetterà al cinema Fossolo di mantenere il suo radicamento, arricchendosi però dell’ingresso in campo di un prestigioso e affermato gruppo nazionale del settore, già presente in città con la Seac con i cinema Roma e Rialto.

"La nostra idea per il Fossolo – racconta Occhipinti – ricalca quello che facciamo già a Roma, dove certamente certe cose sono più facili grazie alla presenza di registi e attori, ma anche Bologna avrà i suoi eventi speciali perché la sala diventi un riferimento in quartiere oltre ai film di qualità".

E prosegue: "È già nel nostro dna la presentazione di libri, ad esempio, ma anche la proiezione di classici, e come Lucky Red faremo uscire Il Cacciatore restaurato, abbiamo fatto uscire Toro Scatenato, in linea con l’operato bolognese dove grazie a Gian Luca Farinelli e al Cinema Ritrovato, il cinema del passato è una consuetudine".

Se il centro storico ha il suo Modernissimo, oltre le porte ricomincia una nuova avventura con una sala dalle caratteristiche tecniche contemporanee che cercherà di proporre una programmazione varia, con anche matinée domenicali. E la prossima visione potrebbe essere l’ultimo meraviglioso Miyazaki, Il ragazzo e l’airone.