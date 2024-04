Billie Eilish, unica data a Bologna all’Unipol Arena: ecco quando

Bologna, 29 aprile 2024 - L'annuncio è di quelli che gli appassionati di musica segnano sul calendario: il lunghissimo tour mondiale di Billie Eilish fa tappa anche in Italia, con un unico concerto proprio a Bologna. La data è abbastanza vicina: domenica 8 giugno 2025 all'Unipol Arena. Il tour della giovane cantautrice statunitense si chiama "Hit me hard and soft" e anticipa l'uscita dell'album omonimo, che avverrà il 17 maggio.

I biglietti saranno in vendita a partire dal 3 maggio, mentre saranno disponibili per la prevendita già domani, il 30 aprile, e il 1° maggio. Il viaggio musicale di Billie Eilish partirà il 29 settembre 2024 in Québec per terminare il 27 luglio dell’anno successivo con una doppia data a Dublino. Toccherà alcune delle città più importanti del mondo. Sempre riguardo ai biglietti, ha scritto la cantautrice in un post su Instagram, ci sarà un accesso prioritario per i clienti di American Express che useranno la loro carta per comprarli.

Billie Eilish, una popstar da Oscar

La giovanissima popstar, 23 anni, è diventata famosa ad appena 15 anni, quando su Spotify è diventato virale il suo singolo Ocean Eyes. Da allora la sua carriera è decollata fino alle stelle: per la musica dei film campioni d'incassi No Time to Die (2021) e Barbie (2023) - rispettivamente con i brani No Time to Die e What Was I Made For? - si è aggiudicata due Golden Globe e due Oscar alla miglior canzone originale. Ma già nel 2016 era famosa, e un anno dopo, nell'agosto del 2017, Ellie ha debuttato con l'EP Don't Smile at Me ed è stata nominata come UpNext da Apple Music. Nel 2019 viene pubblicato l'album in studio di debutto When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, che ha fatto registrare un enorme successo internazionale, debuttando in cima alla Billboard 200 e risultando così l'album con le migliori prestazioni del 2019 negli Stati Uniti. Il singolo Bad Guy si è posizionato al primo posto della Billboard Hot 100, rendendo Eilish la prima artista nata negli anni duemila ad aver conseguito tale traguardo. Al 2021 e 2024 sono datati i successi due album in studio della cantante, ovvero Happier than Ever e Hit Me Hard and Soft.

Billie Eilish è una degli artisti di maggior successo del XXI secolo, con circa 50 milioni di copie vendute nel mondo tra album e singoli digitali, nonché tra i più premiati del panorama musicale globale nonostante la giovane età.

Gli altri premi di Billie Eilish

Soltanto nel 2019 si è aggiudicata 34 riconoscimenti, tra cui due American Music Awards, sei Mtv Video Music Awards, due Guinness World Records e due Mtv Europe Music Awards e tre Brit Awards. All'assegnazione dei Grammy Awards 2020 ha ottenuto sei diverse candidature e si aggiudica sette statuette (di cui quattro nelle categorie principali: album dell'anno, registrazione dell'anno, canzone dell'anno e miglior artista esordiente). Così facendo, è diventata la più giovane cantante di sempre e la prima artista donna in assoluto a riuscire nell'impresa in un'unica edizione. Nel 2020 è risultata essere la più giovane tra le 100 celebrità presente nella classifica annuale di Forbes, con guadagni pari a 53 milioni di dollari.