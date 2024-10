Biografilm 2021: il programma a Bologna tra cinema e streaming

Bologna, 27 maggio 2021 - Proiezioni, incontri con gli autori, nuovi talenti e registe: 106 film da 44 Paesi, 94 produzioni europee, 98 anteprime italiane e 17 anteprime mondiali. Un piccolo assaggio di quel che sarà il Biografilm Festival 2021. Dal 2005 questo evento conquista un pubblico appassionato, fatto di cinefili e non, di tutte le età. Un festival che impegnerà i cinema bolognesi, da poco di nuovo in attività, fino ad arrivare al parco del Cavaticcio, dove si terrà la rassegna di eventi di Biografilm Park. Il pubblico bolognese avrà a disposizione ogni giorno quattro proiezioni tra cui scegliere: tre al cinema Pop Up Medica Palace di via Monte Grappa e una all'aperto nel suggestivo chiostro del complesso di Santa Cristina “della Fondazza” in piazzetta Giorgio Morandi. Ma dopo l’esperienza in streaming della scorsa edizione, i film continueranno ad essere a disposizione anche online sulla piattaforma Mymovies.it, dove sarà possibile acquistare il proprio biglietto o il proprio abbonamento e avere a disposizione il film scelto per 72 ore.

Bologna Estate 2021: il programma. Concerti all'aperto a Dumbo

Anche quest’anno il Biografilm Festival vanta ospiti dalla caratura internazionale. Giovedì 3 giugno, per la serata di preapertura, sarà presente l'attrice Anna Foglietta, accanto a Marco Spagnoli, regista del documentario Il coraggio del leone, film candidato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Mercoledì 9 giugno, il regista francese Jean Paul Salomé introdurrà l’anteprima italiana del film La Daronne / La padrina (Francia 2019). Mentre il regista e artista olandese Renzo Martens accompagnerà la cerimonia di premiazione del film White Cube, sabato 12 giugno.

Biografilm 2021 si aggiungerà ai festeggiamenti di DAMS50, l’evento che celebra il cinquantesimo anniversario del Dams. Lo farà attraverso Dams-8, un evento di racconti e immagini dell'omonima factory di cinema martedì 15 giugno, nel chiostro di Santa Cristina. E non solo. Verranno aggiunte alla rassegna, come omaggio, la proiezione di La macchia di inchiostro di Ciro Valerio Gatto venerdì 4 giugno, e di 7 years of Lukas Graham di René Sascha Johannsen, lunedì 7 giugno. Venerdì 11 giugno, invece, sarà una serata di fuoco: si terrà la Notte Freak 2021, un concerto acustico per ricordare “Freak” Antoni.

Come partecipare

Le proiezioni avranno un costo di 5 euro al chiostro del complesso di Santa Cristina ed un costo di 6 o 8 euro (dopo le 18) al Pop Up Medica Palace. Per i fan del festival, sarà possibile acquistare anche abbonamenti da 3 o 10 ingressi, rispettivamente al prezzo 12 euro e 40 euro. È possibile l’acquisto online sulla pagina dedicata del sito ufficiale.

“L’anno scorso il Biografilm Festival, scegliendo di esserci con una edizione digitale diede il primo segnale che il mondo della cultura avrebbe resistito e lo avrebbe fatto aprendosi all’innovazione - ha detto l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori -. Quest’anno si torna al festival come insostituibile momento di incontro, pur nel rispetto di ogni misura di sicurezza, e sarà il primo festival che si svolge dal vivo nel nostro territorio dopo la pandemia”.

La giuria del Concorso Biografilm Italia 2021 è formata dalla scrittrice e critica cinematografica Elisa Cuter, recentemente in libreria con il volume Ripartire dal desiderio edito da minimum fax, dal regista Pierfrancesco Li Donni, vincitore del Concorso Biografilm Italia 2021 con La nostra strada, e dall’artista Sissi. autrice del poster di Biografilm 2021.

​Il programma

Programma on-site: giovedì 3 giugno

19.30 - Il coraggio del leone (The Lion's Courage) Marco Spagnoli - Doc - Italia, 2021, 66' - Anteprima BIOGRAFILM ART & MUSIC- Evento speciale su invito - Sarà presente il regista e la protagonista Anna Foglietta. Attraverso lo sguardo della madrina Anna Foglietta, Il coraggio del Leone trascina il pubblico dietro le quinte della Mostra del Cinema di Venezia.

Programma on-site: venerdì 4 giugno

15.30 - Courage Aliaksei Paluyan - Doc - Germania, 2021, 90' - Anteprima Italiana CONCORSO INTERNAZIONALE Un appassionante e coinvolgente documentario sulla rivolta pacifica di una nazione contro l’ingiustizia e la brutale oppressione dei movimenti democratici.

18.00 - Io resto (My Place is Here) Michele Aiello - Doc - Italia, 2021, 81' - Anteprima Italiana Un mese dentro la vita di un ospedale. Una videocamera mostra il fardello emotivo e la gentilezza nei rapporti tra pazienti e personale sanitario durante lo scoppio della pandemia da Covid-19.

20.30 - Le Dernier refuge (The Last Shelter) Ousmane Samassékou - Doc - Francia, Mali, Sudafrica, 2021, 85' - Anteprima Italiana CONCORSO INTERNAZIONALE - In collaborazione con WeWorld e Refugees Welcome Bologna. Nel Mali un rifugio per migranti diventa crocevia di sognatori che cercano di raggiungere l’Europa e di persone che hanno dovuto seppellire quel sogno nella sabbia del deserto.

21.30 - La macchia d'inchiostro Ciro Valerio Gatto - Doc/Fiction - Italia, 2021, 60' - Anteprima Mondiale BIOGRAFILM ART & MUSIC - In collaborazione con DAR - Dipartimento delle Arti di Bologna, per DAMS50, il programma di festeggiamenti per il Cinquantesimo anniversario del DAMS - Sarà presente il regista. A quarant’anni dalla stesura un testo teatrale viene riscoperto assieme al suo autore: Roberto Roversi.

Programma on-site: sabato 5 giugno

15.30 - All-In Volkan Üce - Doc - Belgio, Paesi Bassi, Francia, 2021, 80' - Anteprima Italiana CONCORSO INTERNAZIONALE - In collaborazione con Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi. Due ragazzi in cerca di una strada, due estati, la scoperta di come va il mondo. Una storia sulla perdita dell'innocenza e l'adattamento alla società capitalistica.

17.30 - Game of the Year Alessandro Redaelli - Doc - Italia, 2021, 98' - Anteprima Mondiale BIOGRAFILM ITALIA Il mondo dei videogiochi in Italia raccontato attraverso le storie dei creatori, dei giocatori professionisti e di chi ne parla sulle piattaforme di streaming.

20.30 - President Camilla Nielsson - Doc - Danimarca, Stati Uniti, Norvegia, Zimbabwe, 2021, 115' - Anteprima Italiana CONCORSO INTERNAZIONALE - In collaborazione con WeWorld e Refugees Welcome Bologna. Incentrato sulle elezioni legali del 2018 nello Zimbabwe, President è un’avvincente testimonianza di come la lotta per la democrazia, ovunque venga combattuta, assuma rilevanza universale.

21.30 - House of Dolls (Casa cu păpuși) Tudor Platon - Doc - Romania, 2020, 68' - Anteprima Italiana CONTEMPORARY LIVES House of Dolls esplora un universo speciale: le vacanze annuali di un gruppo di signore settantenni, tra felicità e malinconia, memorie e pettegolezzi.

Programma on-site: domenica 6 giugno

15.30 - So Foul a Sky (Un cielo tan turbio) Álvaro F. Pulpeiro - Doc - Colombia, Spagna, Regno Unito, 2021, 83' - Anteprima Italiana CONCORSO INTERNAZIONALE - In collaborazione con Centro Amilcar Cabral Mentre il Venezuela precipita in una profonda crisi politica ed economica, i cittadini lasciati al loro destino vagano tra le macerie di un Paese che un tempo era florido.

18.00 - Squilibrio Luca Rabotti - Doc/Fiction - Italia, 2021, 73' - Anteprima Mondiale BIOGRAFILM ITALIA - Sarà presente il regista. Squilibrio è un ex cocainomane che cerca la redenzione nella vita a contatto con la natura e nel salvare gli animali. Ma basterà questo per salvare se stesso?

20.30 - Flee Jonas Poher Rasmussen - Doc - Danimarca, Francia, Svezia, Norvegia, 2021, 83' - Anteprima Italiana CONCORSO INTERNAZIONALE - In collaborazione con WeWorld e Refugees Welcome Bologna. La straordinaria storia di un uomo, Amin, che decide di rivelare per la prima volta un doloroso segreto nascosto per oltre vent’anni.

21.30 - Giovanni Boldini. Il piacere. Story of the Artist Manuela Teatini - Doc - Italia, 2021, 51' - Anteprima Mondiale BIOGRAFILM ART & MUSIC - Sarà presente la regista. Un documentario sulla vita internazionale di Giovanni Boldini e sulla sua arte innovativa, attraverso i suoi celebri ritratti.

Programma on-site: lunedì 7 giugno

15.30 - Arica Lars Edman, William Johansson Kalén - Doc - Belgio, Cile, Norvegia, Svezia, Regno Unito, 2020, 97' - Anteprima Italiana CONCORSO INTERNAZIONALE Un caso vergognoso di colonialismo moderno, la storia di una comunità lacerata raccontata con uno stile sospeso tra film d’inchiesta e dramma giudiziario.

18.30 - A Declaration of Love Marco Speroni - Doc - Italia, 2021, 61' - Anteprima Mondiale BIOGRAFILM ITALIA - In collaborazione con Antigone - Sarà presente il regista. Un uomo condannato a morte viene riconosciuto innocente e rilasciato dopo 22 anni nel braccio della morte. Ora deve affrontare una nuova sfida: sopravvivere alla libertà.

21.30 - Jungle Louise Mootz - Doc - Francia, 2020, 52' - Anteprima Italiana CONCORSO INTERNAZIONALE - In collaborazione con Il Cassero LGBTI Center, Period Think Tank e Alliance Française Bologna - Sarà presente la regista. Tre anni della vita di un gruppo di giovani e anticonformiste donne della periferia a nordest di Parigi, tra discoteche, sesso e incertezze.

21.30 - 7 Years of Lukas Graham René Sascha Johannsen - Doc - Danimarca, 2020, 78' - Anteprima Italiana BIOGRAFILM ART & MUSIC in collaborazione con DAR - Dipartimento delle Arti di Bologna, per DAMS50, il programma di festeggiamenti per il Cinquantesimo anniversario del DAMS - Sarà presente il regista. Un film sull’integrità artistica, che segue l’evoluzione di un cantante alla ricerca di un equilibrio in un mondo in cui ha tutti gli occhi puntati su di sé.

Programma on-site: martedì 8 giugno

15.30 - Cavallerizzo Yuri Pirondi, Inês von Bonhorst - Doc - Italia, Portogallo, 2021, 62' - Anteprima Mondiale BIOGRAFILM ITALIA - Saranno presenti i registi. In un borgo a minoranza linguistica albanese, una madre e un figlio portano avanti una coraggiosa lotta per preservare identità etnica e antiche tradizioni.

18.30 - Man Kind Man Iacopo Patierno - Doc - Italia, 2021, 83' - Anteprima Mondiale BIOGRAFILM ITALIA - Sarà presente il regista. Tre uomini, due tartarughe, un mondo da condividere. Man Kind Man è la testimonianza di chi lotta contro eventi che sembrano fluire inarrestabili.

21.30 - The Other Side of the River Antonia Kilian - Doc - Germania, Finlandia, 2021, 92' - Anteprima Italiana CONCORSO INTERNAZIONALE - In collaborazione con Period Think Tank - Sarà presente la regista. Il coraggioso e rivoluzionario percorso di Hala, femminista militante curda che sceglie di arruolarsi nell’esercito per proteggere le donne dall’oppressione e dalla tirannia.

21.30 - Telling My Son's Land Ilaria Jovine, Roberto Mariotti - Doc - Italia, 2021, 84' - Anteprima Mondiale CONTEMPORARY LIVES - In collaborazione con Biblioteca Italiana delle Donne e Associazione Orlando - Saranno presenti i registi e la protagonista Nancy Porsia. Una moderna vicenda umana fatta di maternità, passione politica e giornalismo indipendente.

Programma on-site: mercoledì 9 giugno

15.30 - Radiograph of a Family Firouzeh Khosrovani - Doc - Norvegia, Iran, Svizzera, 2020, 80' - Anteprima Italiana BIOGRAFILM ITALIA - Saranno presenti i registi. Una storia d’amore, due modi di intendere la vita e la fede, una figlia divisa tra un padre laico e una madre religiosa praticante negli anni che hanno cambiato la storia dell’Iran.

18.30 - The Second Life Davide Gambino - Doc - Belgio, Germania, Italia, 2020, 82' - Anteprima Italiana BIOGRAFILM ITALIA - Sarà presente il regista. Tre tassidermisti di fama mondiale condividono una missione: ricordarci che il genere umano ha condannato milioni di specie al rischio di estinzione.

21.30 - La Daronne - La padrina - Parigi ha una nuova regina Jean-Paul Salomé - Fiction - Francia, 2020, 104' EVENTO SPECIALE - Sarà presente il regista. In una commedia drammatica parigina abilmente concepita, un’interprete della polizia si trasforma in una famigerata boss della droga.

21.30 - Our Child (Menschenskind!) Marina Belobrovaja - Doc - Svizzera, 2021, 82' - Anteprima Italiana CONTEMPORARY LIVES - In collaborazione con Il Cassero LGBTI Center, Biblioteca Italiana delle Donne e Associazione Orlando - Sarà presente il distributore Michael JM Treves. Una storia di maternità autobiografica che si confronta con le idee esistenti sulla famiglia, la genitorialità e i modelli convenzionali in evoluzione.

Programma on-site: giovedì 10 giugno

15.30 - Ghosts in Ferrania (Fantasmi a Ferrania) Diego Scarponi - Doc - Italia, 2021, 79' - Anteprima Mondiale BIOGRAFILM ITALIA - Sarà presente il regista. Il passato e il presente dell’azienda Ferrania, la cui essenza stessa è la pellicola, la materia di cui sono fatti i sogni.

18.30 - Dove danzeremo domani? Audrey Gordon - Doc - Italia, Francia, 2021, 52' - Anteprima Mondiale BIOGRAFILM ITALIA La relazione tra gli italiani e gli ebrei durante l’occupazione italiana attraverso una storia d'amore: quella di Rima e Federico, sopravvissuti all'orrore di una guerra.

21.30 - Silent Voice Reka Valerik - Doc - Francia, Belgio, 2020, 51' - Anteprima Italiana CONCORSO INTERNAZIONALE In collaborazione con Il Cassero LGBTI Center - Regista presente in sala Khavaj, un giovane ceceno vittima di minacce omofobe, si rifugia in Belgio, dove vive nel totale anonimato. Unico legame con il suo Paese: i messaggi vocali della madre.

21.30 - El agente topo (The Mole Agent) Maite Alberdi - Doc - Cile, Stati Uniti, Germania, Paesi Bassi, Spagna, 2020, 90' - Anteprima Italiana CONTEMPORARY LIVES In collaborazione con Period Think Tank e Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi. Sergio, ultraottantenne neovedovo, risponde all’annuncio di un investigatore privato. Dovrà fare la talpa in una casa di riposo, per verificare la qualità del servizio.

Programma on-site: venerdì 11 giugno

15.30 - The Fifth Story Ahmed Abd - Doc - Qatar, Iraq, 2020, 85' - Anteprima Italiana CONCORSO INTERNAZIONALE - In collaborazione con Centro Amilcar Cabral - Sarà presente il produttore Louai Haffar. Ahmed, regista iracheno, attraverso le storie di quattro personaggi, cerca di liberarsi dal fardello che sente gravare su di sé a causa degli incessanti conflitti in cui è coinvolto il suo Paese.

18.30 - Cinecittà, de Mussolini à la dolce vita (Cinecittà, Making of History) Emmanuelle Nobécourt - Doc - Francia, Italia, 2021, 53' - Anteprima Italiana BIOGRAFILM ART & MUSICA Cinecittà, dagli anni Trenta fino agli anni Sessanta, tra pressioni politiche da aggirare e la concorrenza di Hollywood, i cineasti italiani hanno dato vita a un cinema nuovo, irripetibile.

21.30 - The Blunder of Love Rocco Di Mento - Doc - Germania, 2020, 84' - Anteprima Italiana BIOGRAFILM ITALIA - Sarà presente il regista. Un regista decide di rievocare la memoria del nonno tramite un documentario. Presto scopre che il passato nasconde verità ben diverse dai tradizionali racconti di famiglia.

21.30 - NOTTE FREAK 2021 Evento gratuito DAMS50 - in collaborazione con DAR - Dipartimento delle Arti di Bologna, per DAMS50, il programma di festeggiamenti per il Cinquantesimo anniversario del DAMS. Per i festeggiamenti di DAMS50, Oderso Rubini, Ubaldo Pantani, Eros Drusiani, Gianluca Morozzi e Andrea Setti introducono gli Skiantos in concerto acustico, per ricordare Roberto “Freak” Antoni, ex alunno del DAMS di Bologna.

Programma on-site: sabato 12 giugno

19.30 - Cerimonia di premiazione Evento su invito

A seguire - White Cube Renzo Martens - Doc - Paesi Bassi, Belgio, Repubblica Democratica del Congo, 2020, 79' - Anteprima Italiana BIOGRAFILM ART & MUSIC - Evento su invito - In collaborazione con MAMbo Museo d’Arte Moderna di Bologna, Centro Amilcar Cabral e Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi - Sarà presente il regista. Un'idea rivoluzionaria: chi lavora nelle piantagioni congolesi può trarre vantaggio dall'arte. Un'intrigante storia di riscoperta di un'eredità culturale.

21.30 - Searchers Pacho Velez - Doc - Stati Uniti, 2021, 81' - Anteprima Italiana CONTEMPORARY LIVES Settantacinque newyorkesi di diversa etnia, genere, età e classe sociale consultano le loro app per incontri preferite, alla ricerca di qualcuno di speciale.

Programma on-site: domenica 13 giugno

18.30 - The Mole Mads Brügger - Doc - Danimarca, Norvegia, Regno Unito, Svezia, 2020, 121' - Anteprima Italiana CONTEMPORARY LIVES - Sarà presente il regista. Un documentario thriller su due uomini insospettabili che riescono a infiltrarsi tra le maglie di una delle più crudeli dittature del mondo: la Corea del Nord.

21.30 - Skies Above Hebron Esther Hertog, Paul King - Doc - Paesi Bassi, 2020, 56' - Anteprima Italiana CONTEMPORARY LIVES - In collaborazione con Assopace Palestina e l’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi - Sarà presente il regista Paul King. Skies Above Hebron è una storia di formazione: nell’arco di cinque anni, tre ragazzi palestinesi affrontano ostacoli fisici e mentali nella loro città natale.

21.30 - Nuestra libertad (Fly So Far) Celina Escher - Doc - Svezia, El Salvador, 2021, 88' - Anteprima Italiana CONTEMPORARY LIVES - In collaborazione con Biblioteca Italiana delle Donne, Associazione Orlando e Casa delle Donne per non subire violenza Onlus. La lotta per l’autonomia di Teodora e di tutte le donne vittime, in El Salvador, di una delle leggi più severe al mondo sull’aborto.

Programma on-site: lunedì 14 giugno

15.30 - Faith and Branko Catherine Harte - Doc - Serbia, Regno Unito, 2020, 82' - Anteprima Italiana BIOGRAFILM ART & MUSIC Girato nell’arco di sette anni, Faith and Branko racconta gli alti e bassi del sodalizio e artistico e sentimentale tra due musicisti, lei inglese e lui rom.

18.30 - Skál Cecilie Debell, Maria Tórgarð - Doc - Danimarca, Isole Faroe, 2021, 76' - Anteprima Internazionale CONTEMPORARY LIVES - In collaborazione con Period Think Tank - Sarà presente la regista Maria Tórgarð e la protagonista Dania O. Tausen. Nelle Isole Faroe una giovane donna, attraverso il potere della poesia, auspica una ribellione giovanile volta al cambiamento di alcune concezioni della fede cristiana.

21.30 - Allons enfants (La troisième guerre) Giovanni Aloi - Fiction - Francia, 2020, 92' LARGER THAN FICTION - Sarà presente il regista. Un ragazzo si trova coinvolto in un'operazione di sorveglianza per le strade di Parigi. Deve assicurarsi che una manifestazione antigovernativa non si trasformi una polveriera.

21.30 - Colors of Tobi Alexa Bakony - Doc - Ungheria, 2021, 81' - Anteprima Italiana CONTEMPORARY LIVES - In collaborazione con Biblioteca Italiana delle Donne, Associazione Orlando, il Cassero LGBTI Center e Gruppo Trans Bologna. La difficoltà di essere madre, la mutevolezza dell’identità, la transizione di genere e la crescita individuale come percorsi lineari, anche se a volte tortuosi.

Programma on-site: martedì 15 giugno

21.30 - DAMS8 Evento gratuito DAMS50 - in collaborazione con Home Movies e DAR - Dipartimento delle Arti di Bologna, per DAMS50, il programma di festeggiamenti per il Cinquantesimo anniversario del DAMS. Per i festeggiamenti di DAMS50 e come anteprima di Archivio Aperto 2021, Home Movies racconta la storia di una factory di cinema nata al DAMS da un gruppo di creativi, i fratelli De Nigris e altri amici come Pongo e Roberto, non ancora ‘Freak’ Antoni.

Programma on-site: domenica 20 giugno

17.00 - Un giorno la notte Michele Aiello, Michele Cattani, Sainey Fatty - Doc - Italia, 2000, 68'. Evento speciale gratuito per la Giornata Mondiale del Rifugiato 2021 organizzato da Comune di Bologna e ASP Città di Bologna, insieme a Bologna Cares!, i gestori del Progetto SAI - Sistema di Accoglienza di Bologna in collaborazione con Biografilm FestivalSaranno presenti i registi e il protagonista. Sainey sa che diventerà cieco in pochi anni. Decide così di prepararsi alla cecità, raccontando il nuovo inizio della sua vita in prima persona.