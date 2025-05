Un weekend a tutta birra: torna l’appuntamento con ‘Birrai Eretici’

Bologna, 22 maggio 2025 – Tredicesima edizione in arrivo per “Birrai Eretici”, l’appuntamento imperdibile che da ormai diversi anni accompagna gli amanti della birra artigianale e della buona tavola. Da venerdì a domenica, presso il Parco del Dopolavoro Ferroviario, sarà possibile scegliere tra un’ampia selezione di prodotti: dalle creazioni classiche fino alle sperimentazioni più audaci, saranno addirittura cento le spine da provare e degustare in compagnia.

“Birrai Eretici” è un’occasione unica che vuole celebrare la qualità e la voglia di stare insieme e di condividere la stessa passione. Dieci i pub presenti: LOrtica, Harvest Pub, Madama Beerstrò, Astral Beers, La Frasca, Ranzani 13, Mezzo Pieno, Old Spirit e Drunken Duck. Ci saranno anche sette diversi stand e food truck, che si occuperanno della parte gastronomica, il Wine Corner e il Sour Corner.

Il protagonista di questa edizione è il sakè, il fermentato di riso tradizionale giapponese a cui sarà dedicato il laboratorio di domenica. Ad arricchire la manifestazione, le attività per i più piccoli, come lo spettacolo di marionette, e gli eventi pop-up, ossia appuntamenti informali a partecipazione aperta. Di particolare interesse, il laboratorio di autocostruzione di una spillatrice.

Infine, da quest’anno sarà possibile pagare le consumazioni, oltre che con i gettoni, con Satispay. “Birrai Eretici è il festival della birra artigianale più longevo di Bologna, quindi per noi è importante continuare questa tradizione. Ci consideriamo un grande pub a cielo aperto”, hanno affermato gli organizzatori Gabriele Triossi e Andrea Rubbi. “Il nostro obiettivo è porci come punto di incontro tra la birra artigianale e il consumatore. Vogliamo promuovere la cooperazione tra publican e l’aspetto conviviale del bere”, hanno concluso.