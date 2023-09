Bjork, quando il concerto a Bologna: la scaletta e la linea speciale di bus

Bologna, 21 settembre 2023 - Manca sempre meno al “live” bolognese di Bjork, la famosa artista islandese che arriva all'Unipol Arena ad incendiare il weekend petroniano con il suo tour "Cornucopia": dopo il successo di Milano, l'artista islandese si prepara dunque a sbarcare sotto le Due Torri, dove per l'occasione ci sarà una linea di bus aggiuntiva, che collegherà la Stazione Centrale con il concerto. L'inizio del “live” è previsto per le 20 e 30, già sold out da giorni i biglietti: grande curiosità ed attesa per la scaletta del concerto.

La possibile scaletta

Due date italiane, la prima a Milano in quel del Forum d'Assago, fatto vibrare lo scorso 11 settembre, la seconda all'Unipol Arena di Casalecchio, che scalda già i motori: Bologna si conferma tra le capitali della musica, preparandosi ad abbracciare l'artista islandese ed il suo tour europeo, partito da Lisbona all’inizio del mese. La cantante presenterà, oltre ai grandi classici, anche brani del nuovo album, "Fossora", sua undicesima fatica: nella serata d'esordio, il via è stato dato da "Birds Sounds e Soundscapes", seguita poi da "The Family" e "The Gate". Ventisette nel complesso le canzoni suonate, dai grandi classici alle ultime più recenti: in mezzo anche un episodio extra-musicale, e cioè un messaggio di Greta Thunberg, a dimostrazione della sensibilità e dell'impegno ecologista della cantante. A conclusione della prima serata, dopo la parentesi dedicata all'ambiente, "Futur Forever" e "Notget". Dopo Milano, Praga e Vienna, Bjork continua dunque il suo tour europeo sotto le Due Torri, già in spasmodica attesa per l'arrivo della cantante islandese, pronta ad esibirsi per la prima volta nel capoluogo emiliano.

Bus speciale

In occasione del concerto dell'artista islandese, arriva un grande regalo per i fan da parte di Tper: nella giornata di sabato 23, sarà infatti attiva la linea speciale 975, un servizio di collegamento diretto e senza fermate intermedie tra la Stazione Centrale e l'Unipol Arena di Casalecchio. La partenza sarà su viale Pietramellara, dal lato della farmacia: le corse saranno ogni 15 minuti, per un servizio che sarà attivo dalle 17 fino alle 20.

Per quanto concerne il ritorno invece, i bus partiranno da via Antonio De Curtis, ed effettueranno anche fermate a richiesta: tra queste l'Ospedale Maggiore, San Felice, Marconi, Piazza dei Martiri, Amendola e il capolinea, alla Stazione Centrale. Per accedere al servizio di bus bisognerà dotarsi in anticipo del biglietto di andata e di ritorno a tariffa speciale, che può essere acquistato online a questo link www.tper.it/975.