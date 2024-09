Bologna, la Battaglia della Montagnola rivive al Parco Nicholas Green: il programma

Bologna, 6 settembre 2024 – Il passato prenderà vita con la rievocazione storica della battaglia della Montagnola, organizzata da 8cento APS e che vedrà la partecipazione dei gruppi storici Battaglione Estense, ANI - Associazione Napoleonica d'Italia, Vivere il Risorgimento, Carosello Storico Tre Leoni, Associazione Cultura e Rievocazione Imperi. L’iniziativa avrà luogo al Parco Nicholas Green, nei pressi degli orti di via Nicolò dell'Abate a partire dalle 12 di sabato 7 settembre, per concludersi nella tarda serata di domenica 8 settembre.

Il Museo civico del Risorgimento di Bologna ha collaborato alla realizzazione dell'evento rendendo disponibili i carteggi di Carolina Tattini Pepoli, nobildonna di idee liberali e antiaustriache, da cui è stato tratto il canovaccio della manifestazione. L’episodio della cacciata degli austriaci emergerà, quindi, da una prospettiva femminile, dando una connotazione di originalità al racconto degli eventi.

Per approfondire i contenuti di quest’iniziativa si potrà visitare l'esposizione fotografica “Viaggiando tra i ricordi della battaglia” di Stefano Roberto Salvioli e la mostra dei dipinti di Mario Emilio Ferrari dedicata agli episodi più significativi del Risorgimento bolognese.

A seguire, il calendario della rievocazione storica.

Il programma

L’allestimento dell’accampamento militare con tende e oggettistica dell’epoca previsto per le ore 12 di sabato 7 settembre darà il via all’evento. Nel pomeriggio dello stesso giorno, dalle 16 si terrà la parata dei gruppi storici in via dell’Indipendenza accompagnata dalla Banda Comunale "Donizetti" di Casalecchio di Reno. Seguirà alle 17 una serie di rappresentazioni di fatti storici in via Rizzoli. A conclusione della serata, dalle 19 si potrà fare visita al campo militare con ronde di guardia e vita delle truppe.

Domenica 8 settembre si aprirà alle ore 10 con la dimostrazione pubblica di un addestramento militare, mentre a partire dalle 15 saranno messe in scena le tecniche di battaglia da parte dei gruppi storici coinvolti. Il momento di maggior interesse avrà inizio alle ore 16: i cento rievocatori daranno vita per 45 minuti alla riedizione della battaglia della Montagnola, mettendo in scena scontri a fuoco intorno alle barricate che saranno simulati attraverso l’uso di fucileria a salve e macchine sceniche che richiameranno ai cannoni realmente usati nel 1848. Infine, alle 17 verranno consegnati i diplomi di partecipazione ai Gruppi Storici che avranno preso parte alla manifestazione.