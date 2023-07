L’omaggio di Bologna a Christian Boltanski a due anni dalla scomparsa

Bologna, 14 luglio 2023 – E’ una serata nel ricordo di Christian Boltanski e dei ponti che, sul filo della memoria, ha gettato fra persone e luoghi. In occasione del secondo anniversario della morte dell’artista, e nel 43esimo dalla strage di Ustica, continua il ciclo di iniziative nello spazio antistante il Museo per la memoria di Ustica al parco della Zucca.

Il linguaggio scelto, dalle 21.15 do oggi, venerdì 14 luglio, è quello del racconto cinematografico e documentaristico, in due atti (ingresso libero). Si parte, dopo l’introduzione di Annalisa Rimmaudo, con il documentario ‘Luci per Ustica’ (Sonne Film) di Luciano Manuzzi, da poco presentato al Biografilm festival: il riferimento è alle 81 lampadine che si accendono e si spengono al ritmo di un cuore che batte, ma anche alle luci che hanno rischiarato il buio sui motivi dell’abbattimento dell’aereo in quel 27 giugno 1980.

E proprio il cuore è il filo rosso che collega il secondo lavoro che verrà proiettato: si tratta del film documentario ‘L’isola dei battiti del cuore’, prodotto da Report Rai 3 per la regia di Alessandro Spinnato. In questo caso il percorso parte da Bologna per approdare in un remoto angolo del Giappone, sull’isola di Teshima, dove Boltanski realizzò un museo che dal 2010 archivia i battiti di migliaia di cuori.

Questo fazzoletto di terra del mare Interno ha ispirato il fortunato romanzo di Laura Imai Messina (L’isola dei battiti del cuore, Piemme) che ha partecipato alla registrazione del programma in questo luogo speciale assieme a Daria Bonfietti. E la presidente dell’associazione Parenti delle vittime della strage di Ustica ricorda con emozione quel viaggio che ha messo in relazione i due musei.

“Una esperienza irripetibile – ripercorre quei giorni della scorsa primavera Bonfietti -. Si arriva in questo edificio, che sembra un Lego su una spiaggetta, tutto nero, vetrato, con tre stanze. In quella dei cuori, al buio, c’è una lampadina che si muove al ritmo dei battiti del cuore di una persona: noi abbiamo voluto riascoltare quello di Boltanski. Attorno a noi c’erano specchi piccoli e grandi, neri, che richiamavano quelli del nostro museo bolognese dietro i quali Christian ha voluto mettere le frasi e le voci di coloro che in una sera d’estate erano su quell’aereo”.

E proprio a Bologna nel 2015 l’artista raccolse i battiti di tanti cittadini, che Bonfietti ha ritrovato a Teshima: “Venivano registrati su un dischetto che lui mandava sull’isola. Sembrava quasi un sogno, una fantasia… e invece li abbiamo riascoltati. Boltanski è stato un grande dispensatore di emozioni, lo abbiamo molto amato. Considerava raccogliere i battiti dei cuori su quell’isola e nel nostro museo un omaggio dalla vita. Ci diceva che ciò che conta è tramandare la memoria. Perché le persone tornano in vita attraverso la memoria di altre persone”.