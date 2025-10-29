Bologna City Run 2026: corri e sostieni la ricerca

Bologna, 29 ottobre 2025 - Una corsa non competitiva nel segno della solidarietà e della conoscenza. Domenica 1 marzo 2026 torna la Bologna City Run, evento solidale della Termal Bologna Marathon, che per la sua quinta edizione sarà dedicata al tema “Bologna la Dotta”, omaggio al ruolo centrale dell’istruzione e della cultura nella storia della città.

Il valore della ricerca come libertà

L’iniziativa vede l’Università di Bologna come partner istituzionale e invita cittadini, famiglie e sportivi a correre o camminare per sostenere la ricerca scientifica dell’Alma Mater, impegnata ogni giorno in progetti che generano impatto su salute, diritti, energia, ambiente, sviluppo tecnologico e culturale. Il messaggio portante dell’evento, racchiuso nel claim “Where research runs free” (Dove la ricerca corre libera), sottolinea il valore della libertà scientifica come bene comune e strumento di progresso per tutta la società.

La Bologna City Run, aperta a tutte e tutti, vuole essere un’occasione di incontro tra università e cittadinanza, un modo per condividere passo dopo passo l’idea di un futuro più giusto, sostenibile e inclusivo.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Bologna e del Csi (Comitato territoriale Bologna), con il prezioso sostegno di Emil Banca. “Per noi è un onore sostenere un appuntamento che pian piano sta entrando nel cuore dei bolognesi – ha dichiarato il presidente di Emil Banca Gian Luca Galletti –. Un evento che ribadisce l’importanza di stili di vita sani e che ci permette di promuovere la città e le sue eccellenze ai tanti sportivi attesi da tutta Italia e dall'estero”.

Il programma della giornata

Piazza Maggiore sarà il centro nevralgico della manifestazione: punto di arrivo delle gare e sede del Marathon village, animato per l'intero weekend da attività, incontri, presentazioni e appuntamenti culturali e musicali. Il ricco programma della giornata comprende anche la maratona da 42,195 km, la 30 km dei Portici e la mezza maratona Run tune up, giunta alla XXII edizione. Proprio per questa gara è previsto il premio “Unibo 21K challenge”, riservato alle studentesse e agli studenti Alma Mater con i migliori tempi, che verranno premiati sul palco della piazza.

Il weekend si aprirà sabato 28 febbraio con la Tigotà Kids Marathon, dedicata ai più piccoli, ulteriore occasione per diffondere la cultura dello sport e della condivisione.

Iscrizioni già aperte

Le iscrizioni sono già aperte sul sito della Termal Bologna Marathon. La quota di partecipazione comprende pettorale, t-shirt tecnica, pacco gara con gadget sponsor da ritirare al Marathon village, assicurazione, servizi di assistenza e ristori lungo il percorso e finale. Per la comunità Unibo sono previsti sconti dedicati, accessibile tramite il portale d’Ateneo.