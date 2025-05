Bologna Estate compie 20 anni, presentato il programma degli eventi

Bologna, 12 maggio 2025 – Festival, rassegne, grandi eventi e tante proposte diffuse per vivere la stagione più bella dell’anno all’insegna della creatività e della cultura. Il Comune insieme con la Città Metropolitana ha presentato il cartellone 2025 di ‘Bologna Estate’, che compie 20 anni: musica, spettacolo, cinema, letteratura, arte, incontri e sport raggiungono e attraversano i luoghi della quotidianità, dal centro storico ai quartieri e nell’area metropolitana, in un maxi progetto che parte il 16 maggio e arriva al 28 settembre.

Bologna Estate, il programma completo sul sito dedicato

Sono 383 i progetti in cartellone rivolti a tutti i tipi di pubblico, di cui 194 su Bologna e 189 fuori dal capoluogo, con una programmazione prevalentemente gratuita. Sul sito internet dedicato, per tutta la durata del cartellone, sarà presente il calendario aggiornato degli eventi con la possibilità di scoprire gli appuntamenti in programma suddivisi per singoli quartieri di Bologna, Comuni e Unioni della Città metropolitana. Tra gli strumenti di comunicazione anche la app ‘BolognaAgendaCultura’ e la newsletter ‘CulturaBologna’, con tutte le segnalazioni settimanali degli eventi estivi.

Bologna Estate, le prime iniziative in cartellone

Nell’ambito del progetto del Comune che valorizza il Padiglione Esprit Nouveau (in piazza della Costituzione) a 100 anni dalla progettazione dell’originale di Le Corbusier per l’Esposizione di arti decorative di Parigi, una delle novità di Bologna Estate è CLOSER, la rassegna ideata e curata da Adiacenze che indaga il concetto di spazio urbano come luogo di relazione da maggio a luglio. Tra i primi appuntamenti in calendario, il 16 e 17 maggio si tiene la seconda edizione di CARACASA, la manifestazione itinerante dedicata all'abitare contemporaneo, promossa dall’Ordine degli Architetti.

Dal 21 maggio nel nuovo spazio urbano di Senzaspine a Villa Pini, una rassegna continuativa di musica dal vivo e spettacoli dal martedì al sabato, con artisti della nuova scena italiana e internazionale, tra world music e cultura urbana sonora.

FILLA, il nuovo padiglione progettato dall’architetto Mario Cucinella in Montagnola e gestito dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi, è protagonista dell’estate con un ricco programma dedicato al verde e alla sostenibilità che coinvolge persone di tutte le età e in particolare bambini e famiglie. Nel primo week end di Bologna Estate, il 17 e 18 maggio, diventa quartier generale di Diverdeinverde, l’iniziativa che offre un'occasione imperdibile per scoprire il verde cittadino nei suoi luoghi più nascosti con 42 spazi verdi coinvolti, in prevalenza privati e inaccessibili nel resto dell’anno, e 23 eventi che accompagneranno la manifestazione, tra conferenze, presentazioni di

libri, incontri tematici, laboratori, performance artistiche e passeggiate guidate.

In Montagnola continuano le attività che coniugano intrattenimento e rigenerazione culturale, tra i platani e gli spazi attrezzati, con Montagnola Republic, la rassegna estiva organizzata da Arci Bologna insieme ai circoli Arci Millenium e Arcadia, e Frida nel Parco che venerdì 16 maggio propone il concerto di Ben Ottewell, voce e chitarra dei Gomez.

Apre sabato 17 maggio la lunga estate di DiMondi in piazza Lucio Dalla con il concerto di Cisco, uno degli esponenti più rappresentativi della canzone d’autore nazionale fortemente intrisa di temi sociali e di richiami alla nostra tradizione popolare, e poi venerdì 23 un omaggio ai leggendari Pitura Freska con Sir Oliver Skardy.

Rivolta a tutta la città, con un approccio multidisciplinare che dà spazio a diverse forme artistiche, da maggio è già attiva la rassegna Le Serre d’Estate ai Giardini Margherita, a cura di Kilowatt.

Dal 4 all’8 giugno torna il Bologna Portici Festival, la grande festa urbana promossa dal Comune per celebrare attraverso la creatività i Portici di Bologna Patrimonio Unesco dell’umanità.

Il 6 giugno, la prima serata estiva del palco di piazza Maggiore ospita una produzione originale dedicata alla storia della città, domenica 8 giugno spazio alla grande musica con il concerto anteprima del Festival Respighi 2025.

Bologna Estate, i quartieri e gli altri luoghi

Bologna Estate continua e spazia dalle periferie (piazze, parchi, Case di Quartiere) toccando tutti i quartieri della città e anche la zona universitaria, a partire da piazza Aldrovandi (e non solo). Spazio come detto anche alla Montagnola e a piazza Lucio Dalla. Non va dimenticata nemmeno piazza XX Settembre con Piazza Libera, progetto di riqualificazione promosso da Confcommercio Ascom e Comune.

I quartieri come detto sono protagonisti e allora per tre settimane continuative, dal 19 agosto al 7 settembre, 18 serate di grande cinema, dal martedì alla domenica, a partire da piazza Lambrakis a Savena, tornando poi in piazza Giovanni XXIII e nel Giardino delle Popolarissime.

Al Navile una nuova edizione di Tropical Balera di Locomotiv anima il Dopo Lavoro Ferroviario con filuzzi, liscio, balli sudamericani, swing e stand up comedy.

Al Quartiere San Donato-San Vitale tornano gli appuntamenti conviviali del circolo La Fattoria accompagnati da musica e ballo, mentre le iniziative di Teatro Ebasko completano l’offerta in piazza dei Colori. Al giardino Vittime della Uno Bianca di Savena, due giornate di concerti organizzate dal laboratorio musicale di Villa Mazzacorati. Al Parco dei Cedri le iniziative della rassegna curata da Arci Sere in corte.

Nel Quartiere Santo Stefano, al Chiostro della Chiesa della Misericordia arriva la rassegna Il jazz e le donne, mentre l’Associazione Libera valorizza il bene confiscato di Villa Celestina con iniziative culturali. Anche Re-Use With Love partecipa all'estate con gli appuntamenti nella nuova Centrale REUSE dei Giardini Margherita. Da maggio a settembre l’Antoniano propone Stai fresco! un'iniziativa aperta a tutti con proiezioni e animazioni nei locali intorno alla mensa intitolata a Padre Ernesto.

Bologna Estate, gli eventi in Città metropolitana

Il cartellone di Bologna Estate è ricco di proposte rivolte a residenti e turisti, curate dagli operatori che hanno partecipato al bando, cui si aggiungono gli eventi istituzionali dei Comuni e delle Unioni, raccolti dai Distretti culturali insieme ai referenti dei tavoli territoriali del turismo. Tra gli eventi istituzionali sono in programma rassegne consolidatesi nel tempo come Crinali in Appennino, Reno Road Jazz in pianura, la Biennale del muro dipinto di Dozza e Imola in musica.

Tra i progetti più importanti selezionati dal bando, anch’essi ricorrenti, per allietare le sere estive si riconferma l’immancabile appuntamento con il festival soul più amato d’Europa, il Porretta Soul Festival ad Alto Reno Terme. Sempre in Appennino in programma anche le Giornate teatrali di Colle Ameno 2025, il BCN - Bologna Circus Network 2025, manifestazione di circo contemporaneo diffusa su più comuni dell’area, la rassegna Favolando per le Valli e il Festival DANZARE IL TRAMONTO, un evento che unisce danza, paesaggio e natura, creando

performance site-specific in luoghi particolarmente suggestivi. Non da meno le riconferme in Pianura, con Le Notti delle Sementerie 2025 - X edizione a Crevalcore, una ricca proposta con CulturaraEstate a Calderara di Reno e L’Orchestra Giovanile senza barriere a Bentivoglio.

Bologna Estate, i bandi per la selezione dei progetti

L'edizione 2025 di Bologna Estate comprende anche alcuni dei progetti selezionati tramite il bando ‘Spettacolo dal vivo nelle periferie’, sostenuto con fondi del Ministero della Cultura e rivolto a professionisti della cultura. La maggior parte del cartellone è composta dai progetti selezionati con i due bandi ‘Bologna Estate’ del Comune e della Città Metropolitana, a cui si aggiungono alcune iniziative curate dalle realtà selezionate dal bando Promozione attività culturali oltre alle tante proposte estive dei soggetti convenzionati, delle Fondazioni partecipate dal Comune e le attività curate direttamente dai musei civici, dalle biblioteche comunali e dal Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna.