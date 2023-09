Bologna in fiore, alla scoperta delle piante adatte alle stagioni fredde

Bologna, 20 settembre 2023 - Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 settembre, la mostra mercato organizzata da Piazze in Fiore, porterà a Bologna i colori e profumi di fine estate, grazie a floricoltori locali e dal resto d’Italia.

L'ingresso sarà libero e continuato dalle 9 alle 20.

Bologna in fiore 2023 va in scena a piazza Santo Stefano dal 22 al 24 settembre

Le novità della nuova edizione

La prima novità di Bologna in Fiore di quest’anno è il cambio di location; non più piazza Minghetti, interessata da lavori di riqualificazione, ma piazza Santo Stefano. Da tanti anni ormai le due edizioni, quella primaverile e quella di settembre, regalano al centro storico del capoluogo emiliano l’occasione per acquistare erbe e piante anche rare.

Un appuntamento quindi da non perdere per tutti gli appassionati dal pollice verde e per i curiosi, che potranno contare su un’offerta variegata e insolita: in autunno infatti fioriscono tantissime piante ed è il periodo perfetto per le erbe aromatiche. Non solo, in Piazza Santo Stefano si potranno trovare esemplari esotici per colorare gli spazi interni ma anche esterni, per i mesi più freddi.

Le piante di stagione: la guida

Il ciclamino è una delle più diffuse piante invernali vive 4-5 anni e i suoi inconfondibili fiori sbocciano per tutta la stagione fredda, fino ad aprile. Piene di fascino e sempre apprezzatissime, le Orchidee saranno le vere protagoniste dell’edizione autunnale di Bologna in Fiore. Si potranno acquistare anche orchidee rare e particolari come l’Orchidea Encyclia e la profumata Orchidea Cattleya.

Tante anche le piante verdi, di origine tropicale, ultima tendenza del florovivaismo, apprezzatissime anche per gli appartamenti per rimanere a contatto con la natura e il verde anche in inverno. Tanti tipi di begonie, sempre di grande impatto, come la ormai famosa begonia maculata o la Dieffenbachia variegata, che appartiene alla famiglia delle Araceae ed è originaria dell’America centrale e meridionale.

L’Anthurium Clarinervium saprà sorprendere grazie al fascino delle sue foglie cuoriformi, particolarissime per dimensioni, con texture vellutata che alla luce del sole prendono sfumature color quarzo. Proveniente dal Messico, questa pianta è facile da curare a patto che non si esponga a temperature troppo basse, sbalzi termici e correnti d’aria.

Super particolarità in arrivo a Bologna è il giglio voodoo (Amorphophallus bulbifer), chiamato anche lingua del diavolo, è una pianta unica e uno deipiù bei gigli voodoo. La pianta presentata sviluppa uno stelo spesso e alto che termina con un grappolo di fiori a forma di pannocchia che contiene fiori fitti, minuscoli, bianco crema che espellono un aroma distinto e non così piacevole.

Dal Giappone apprezzatissimi: i Kokedama, particolare tipo di bonsai senza vaso, piccole creazioni verdi e sferiche utilizzati per arredare con gusto e arte gli interni e gli esterni delle abitazioni e i Bonsai, si da interno che da esterno.

Si potranno acquistare inoltre piante grasse, succulenti, cactacee e intantissime varietà e misure, ricercate e da collezione come le adromiscus, copiapoe da importanti produttori. Immancabili le piante aromatiche di origine bio.