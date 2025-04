Bologna in Fiore, la primavera sboccia in centro

Bologna, 11 aprile 2025 – Oggi, domani (sabato 12 aprile) e domenica 13 aprile trionfo di profumi e colori per “Bologna in Fiore”: piazza Minghetti e piazza del Francia si trasformano in un giardino di primavera. Ingresso libero con orario continuato dalle 9 alle 20.

La manifestazione florovivaistica, organizzata da Piazze in Fiore con il patrocinio di Confesercenti Bologna, trasforma il capoluogo dell’Emilia Romagna nella capitale dello shopping “green”: è possibile trovare tutto l'occorrente per trasformare la propria casa in un bellissimo giardino con piante e fiori insoliti, o in un verde orto, da cui attingere per arricchire pranzi e cene. “Non c'è bisogno di avere il pollice verde, bastano volontà e amore per la natura e il verde”, garantiscono gli organizzatori. La kermesse è stata inaugurata questa mattina, al taglio del nastro era presente anche l'assessore comunale al commercio Luisa Guidone.

Non solo rose: ecco cosa offre Bologna in fiore

Tra i protagonisti di questa edizione spiccano le rose, dalle varietà più rare e pregiate prodotte e selezionate da un rinomato vivaio toscano: ibride profumate, rampicanti, antiche e a cespuglio.

Tra i colori più alla moda tra le rose, la “mokarosa”, oppure anche la “chocolat à l'orange”.

Ma la scelta sarà vastissima: dalle piante perenni ai rampicanti, passando per le fioriture stagionali e le aromatiche, dalle più tradizionali alle specie più insolite, così come le sempreverdi, le esotiche e persino piante carnivore e acquatiche.

Largo spazio anche alle proposte da interno come bonsai, kokedama (piante senza vaso che spuntano da una sfera di muschio) e alle piante ornamentali e da frutto, ideali per abbellire terrazzi e giardini.

Si potranno poi acquistare piante fiorite e gemmate come ortensie, ranuncoli, fresie, calle e anemoni. Camelie, azalee e rododendri da uno dei più forniti vivai del Friuli; richiestissime, di facile coltivazione e rifiorenti per tutta la primavera e l’estate le: surfinee, le petunie, begonie e tagete. Piante bulbose come tulipani, narcisi, gigli, crocus.

Bologna in fiore in piazza Minghetti, un'invasione di profumi e colori (foto Dire)

Piante rare ed esotiche

Anche le orchidee sono presenti, con tante novità anche rare, come l’orchidea Vanda con le radici all’aria e dai colori sgargianti, oppure orchidea Gioiello, la Scarpetta di Venere, la Zygopetalo e la Epidendrum.

Tra le piante esotiche da appartamento, la Calathea Makoiana nota anche come pianta di pavone è diventata un must nell'arredo green anche in Europa.

O l’Alocasia Zebrina, che ha eleganti striature sui fusti, di colore giallo e nero, simili alle strisce sul mantello delle zebre.

Di tendenza anche la Monstera: conosciuta anche come "pianta del pane americana" o "Swiss Cheese Plant" per le sue foglie caratteristiche con buchi e fenditure.

Novità di quest’anno l'Hibiscus coccineus Walt, perenne originario dal Sud degli Stati Uniti. Può raggiungere i 3 metri d’altezza.

Piante carnivore e acquatiche

Per chi invece desidera dedicarsi alla cura e alla coltivazione di piante carnivore e piante acquatiche, troverà uno dei pochissimi produttori italiani. Si potranno acquistare piante come la Sarracenia, la Dionea, la Drosera e la Nepentes e le Ninfee.

Piante aromatiche

Gli amanti della cucina trovano a Bologna in fiore tante erbe aromatiche da utilizzare per preparare gustosi piatti.

Artigiano e stand con prodotti tipici

La manifestazione comprende anche stand di artigianato a tema e stand gastronomici: si possono gustare la focaccia genovese tipica e il pesto, olio e taralli fatti in casa dalla Puglia, i prodotti tipici dell’Alto Adige strudel, bretzel, dolce e salato, i formaggi della Sardegna, pane carasau, numerose varietà appena raccolte di funghi e tartufi dell’Appennino modenese e bolognese e direttamente da Vignola la patria delle ciliegie, composte di frutta, torte fatte in casa e salse.

Prezzi vantaggiosi e consigli dei floricoltori

I floricoltori presenti, tutti produttori diretti, offrono ai visitatori l'opportunità di acquistare fiori e piante senza intermediari e a prezzi vantaggiosi. Saranno a disposizione anche per condividere consigli preziosi sulla cura e la coltivazione, aiutando anche i meno esperti.