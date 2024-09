Bologna In Fiore, la mostra mercato che colora le piazze: ecco quando

Bologna, 10 settembre 2024- Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 torna Bologna In Fiore, la mostra mercato organizzata da Piazze in Fiore che colora e profuma le piazze della città grazie a floricoltori provenienti sia dal territorio locale che dal resto d’Italia. L'evento è a ingresso libero con orario continuato dalle 9 alle 20 e si svolgerà in Piazza Minghetti e in Piazza del Francia (dopo il successo della scorsa edizione primaverile svoltasi tra il 12 e il 14 aprile scorsi). Saranno presenti un'ampia varietà di piante e fiori e, grazie all'aiuto e ai consigli sulla cura degli esperti floricoltori, sarà possibile anche acquistarli. Troveremo sia piante più comuni come il ciclamino, le orchidee o le Calathea ma anche esemplari quasi introvabili se non online come la Monstera variegata, una pianta tropicale molto amata per la sua estetica unica e l'aspetto decorativo. Novità di quest’anno la presenza di un vivaio specializzato in alberi da giardino già di grandi dimensioni oltre che yukka e aceri. Inoltre, per gli appassionati di cucina, sarà possibile acquistare piante aromatiche in centinaia di particolarità, dal rosmarino al basilico, dal timo al coriandolo, ma anche qualcosa di insolito come l’erba oliva, che profuma di olive taggiasche. La manifestazione comprende come ogni anno anche selezionatissimi stand di artigianato a tema, terriccio, arredi e decorazioni in ferro, terracotta e bijoux, e una gustosa passeggiata tra le delizie delle nostre regioni italiane.