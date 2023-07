Bologna, torna il jazz d'autore: ai 300 Scalini full immersion nei suoni manouche di Django

Bologna, 20 luglio 2023 – Musica che dilata i sensi, essenza vivificatrice che penetra il diaframma tra jazz e world music: in qualche caso è l’agguato della contaminazione al jazz d’autore, altrimenti sono gli umori tzigani di Django Reinhardt che ritornano. Come avviene ai 300 Scalini di via di Casaglia dove è di scena il Quartetto Martirani Gipsy Swing, un leader virtuoso della chitarra, il più brillante interprete del gipsy jazz a Bologna, stasera, giovedì 20 luglio, affiancato dalle 21 dal fisarmonicista Max Tagliata (special guest), Carlo Montanari alle chitarre e Max Turone al contrabbasso.

L’happening sonoro di stasera, titolato Il Jazz e il Mediterraneo, per la rassegna Jazz & Art Performing di Zu.Art, il giardino di vicolo Malgrado, è un tributo alle contaminazioni stilistiche del jazz, con particolare sottolineatura del coté etnico. La bacchetta è quella del chitarrista Domenico Caliri con i giovani talenti del Conservatorio Costanza Bortolotti (chitarra) e Moreno Di Matteo (basso elettrico), Vincitori del Concorso Zucchelli 2022. Formazione implementata della presenza di Paolo Caruso, noto percussionista e polistrumentista (perfino di berimbao e santoor).

Per Montagnola Republic è di scena Anna Bassy (ore 21), cantautrice italo-nigeriana di origini veronesi che s’ispira al reggae, soul, R&B e gospel, tra gli ospiti di spicco del nuovo disco di Gianluca Petrella, “Universal language”.

Domani, venerdì 21 luglio, è la volta di Paolo Benvegnù, attore e musicista a teatro, candidato come finalista alla Targa Tenco per cinque volte, produttore per artisti italiani ed europei nonché autore e compositore per Mina, Irene Grandi e Marina Rei. Vincitore del Premio Ciamp nel 1998 con l’album “Rosemary Plexiglas”. Con l’album del 2022 “Delle inutili premonizioni vol. 2”, rivisita in versione acustica alcune delle pièce più intriganti della new wave degli anni ’80.

Al Salotto del jazz svettano due chanteuse (21.15) con i loro quartetti: stasera ribalta per l’Elena Giardina Quartet, domani nel cono di luce Serena Zaniboni & Ze Hop Quartet. In entrambe le formazioni si esibisce Claudio Vignali al pianoforte.

Per la rassegna Porta Pratello SummerGround co-firmata Arci, Caritas e Coop oggi dalle 19.30 fari puntati sul Silvia Valtieri Trio, la leader pianista, polistrumentista e cantante romagnola che omaggia il suo omologo americano Dave Frishberg.

Sabato 22 luglio è la volta dei Soul Developers, un progetto di Enrico Sorrentino e Matteo Magni, uomini consolle che fanno chapeau alla musica black e alla club culture.