Bologna Jazz Festival 2023: nel programma tante star e luoghi insoliti

Bologna, 17 ottobre 2023 – Torna il Bologna Jazz Festival col suo ventaglio di suggestioni, un reticolo di filigrane in cui ci si può perdere: dalla tecnica strumentale in cui l’improvvisazione diventa un vero e proprio flusso di coscienza, all’inesorabile swing mondo di accenni al virtuosismo fine a sé stesso.

Grandi firme nei concerti spalmati tra il 3 e il 26 novembre, con i big della musica veicolati in città per questa diciottesima edizione, atelier di suoni fra cielo e terra in cui brillano Hiromi, Samara Joy, Ron Carter, Bill Frisell e Steve Coleman.

Non solo Bologna

Quarantotto appuntamenti, dai tumulti del jazz made in Usa alle innovative produzioni nazionali, più un omaggio a sublimi interpreti femminili. Rassegna che si terrà nei teatri e nei jazz club, con la novità di Salaborsa, espandendosi dalla Turrita alle aree metropolitane e le province di Forlì (Naima club il 3 novembre apre la rassegna col John Scofield Trio), Ferrara (4 novembre al Torrione con Bill Carrothers solo, a seguire altri sei appuntamenti); e in coda Modena (il 27 novembre il pianista Sullivan Fortner in solo).

Succose e attraenti anche le attività extra del Bjf, tra didattica che ruota attorno al premio Massimo Mutti, cuore pulsante dell’intera kermesse, mostre e incontri con gli artisti. Impegno civile e interdisciplinarità del jazz coagulati nel progetto “Donna, vita, libertà” firmato da Vanni Masala, affidato a quattro illustratrici iraniane: Atieh Sohrabi, Hanieh Ghashghaei, Nazli Tahvili e Roshi Rouzbehani, attive a livello internazionale e residenti a Bologna, Londra, Los Angeles New York. Le loro opere, ispirate al programma del festival assieme all’associazione Hamelin, sublimano più significati in nome della lotta femminile, ma non solo, che dall’Iran si è estesa a tutto il mondo libero: saranno esposte alla Biblioteca Salaborsa dal 3 al 26 novembre, oltre che sui muri della città.

Parte di Jazzer powered by Gruppo Hera (main sponsor), il Bjf è una produzione dell’Associazione Bologna in Musica presieduta da Federico Mutti, figlio di Massimo che il festival riscopri nel 2006, per la firma di Francesco Bettini, con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Bologna Città della Musica Unesco, con il sostegno del Ministero della Cultura.

Il programma

Protagonista del primo dei grandi live in teatro sarà Hiromi Uehara (7 novembre Arena del Sole), funambolismi planetari oltre i limiti dell’umanamente eseguibile, la pianista giapponese presenterà il nuovo progetto in quartetto “Sonicwonder”.

La ribalta successiva è per Ron Carter con i Foursight (12 novembre Teatro Auditorium Manzoni), l’utopia della perfezione a portata di basso fin da quando militò nel quintetto di Davis con Shorter, Williams e Hancock. Poi toccherà a Samara Joy (17 novembre Unipol Auditorium), fresca vincitrice di due Grammy Awards per il migliore disco di jazz cantato dell’anno e come miglior artista esordiente per il quale erano in lizza anche i Måneskin. Collage di meraviglie in cui spunta Bill Frisell, tra i guitar heroes dagli anni Ottanta a oggi (21 novembre Teatro Duse) in trio per un melting pot di sonorità rurali, postmodernismo e primitivismo, stilemi definiti e improvvisi pastiches in cui vengono miscelati. Ouverture di serata declinata dagli Unscientific Italians, formazione all stars italiana diretta da Alfonso Santimone dedita alle musiche di Bill Frisell. Un affondo nel jazz afroamericano il (24 novembre Unipol Auditorium) con Steve Coleman & Reflex, il sassofonista chicagoano, figura svettante del jazz contemporaneo col suo trio è un distillato dell’estetica musicale M-Base, coi suoi ritmi metropolitani e le strutture metriche e melodiche dalle complesse geometrie.

Di eccellente caratura il programma dei live club. In Cantina Bentivoglio dopo un’apertura con il quartetto di Joey Calderazzo con Miguel Zenón al sax (8 novembre), si passerà ai sestetti del sassofonista Michele Vignali (il 10) e dell’organista Emiliano Pintori (il 15), al quintetto co-diretto dal cornista

Giovanni Hoffer e dal batterista Marcello Molinari (il 18), al trio del pianista Alessandro Altarocca con Horacio “El Negro” Hernández alla batteria (il 23). Il Camera Jazz & Music Club conferma la sua vocazione per il jazz statunitense di matrice bop, con un cast stellare: un piano solo di Bill Carrothers (5 novembre), il quartetto della vocalist Emily Braden (l’8), il trio del pianista David Kikoski al quale si aggiungeranno i fiati Piero Odorici e Roberto Rossi (l’11), un quintetto con i co-leader sassofonisti Eric Alexander e Vincent Herring, oltre a Mike LeDonne al pianoforte (il 19), il quartetto della pianista e cantante Francesca Tandoi con Jason Brown alla batteria (il 25). Due fuoriclasse, la chanteuse Maria Pia De Vito e il chitarrista Roberto Taufic (il 10) al Locomotiv. Coinvolti anche Cubo, Binario 69 e Sghetto club.

Due le serate nella Torre dell’Unipol di via Stalingrado 45 con Francesco Bearzatti in duo con Luca Zennaro (chitarra) il 14 novembre e il 5 dicembre, in un appuntamento “dopo festival”, con un solo del chitarrista Marc Ribot, guru della scena avant newyorkese.

Legami consolidati anche con il Conservatorio “G. B. Martini”, che si tradurranno in un concerto dedicato a Miles Davis e Gil Evans della Martini Big Band diretta da Michele Corcella e con Alessandro Presti solista alla tromba (4 novembre, Sala Bossi del Conservatorio).

Riproposta la partnership con la Fondazione MAST con tre rendez-vous altolocati: per la biennale Foto/Industria si esibiranno il trio di tromboni The Sliders (18 novembre, Palazzo Magnani), il quartetto del sassofonista James Brandon Lewis (16 novembre, Auditorium Mast) e il quartetto di sassofoni Saxofollia (11 novembre, San Giorgio in Poggiale).

Non mancheranno neppure le new entry. Il 26 novembre il pianista Sullivan Fortner si esibirà in un solo pomeridiano alla Salaborsa, mentre in serata il festival scenderà nella Cantina Doctor Dixie, in via Cesare Battisti, una creazione del compianto Nardo Giardina, riaggiornando la storia del jazz cittadino grazie appunto alla Doctor Dixie Jazz Band. Per quanto riguarda la città metropolitana a Budrio sarà di scena la star indiana delle percussioni Trilok Gurtu insieme al Fontana MIX ensemble (13 novembre, Teatro Consorziale); a Castel Maggiore, toccherà all’intrigante jazz singer italiano Vanessa Tagliabue Yorke (il 19, Teatro Biagi D’Antona); a Castenaso riflettori per il binomio formato dal chitarrista manouche Paolo Prosperini e dal clarinettista Guglielmo Pagnozzi (22 novembre, PUBlic).

Il programma completo

