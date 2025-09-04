Bologna Modena, 6 weekend del gusto da non perdere: date e programma

Bologna, 4 settembre 2025 - Si rinnova l’asse emiliano per la quarta edizione di ‘Bologna-Modena: weekend del gusto’. Un pacchetto di sei fine settimana tra degustazioni e visite guidate sul territorio per turisti e residenti, da vivere sia con tour in bus in compagnia sia in autonomia.

Come funziona

Si parte il 13 settembre e si arriva al 19 ottobre: saranno disponibili un'attività mattutina al sabato nel territorio modenese, con trasferimento autonomo, e un tour pomeridiano con bus, che prevede due tappe (in partenza da Modena), mentre di domenica la proposta si sposterà sul territorio bolognese, con un tour in bus a due tappe in partenza da Bologna, la mattina, e nel pomeriggio una attività nel territorio bolognese con trasferimento autonomo.

Salumifici, cantine, acetaie, caseifici (alcuni accessibili in via straordinaria per l'occasione) sono solo alcuni dei luoghi di produzione che apriranno le loro porte a residenti e turisti italiani e stranieri. E le visite saranno in doppia lingua italiano e inglese.

I tour in bus avranno un costo di 70 euro a persona, ridotto a 65 euro con Card Cultura e Bologna Welcome Card, mentre per i ragazzi dai 6 ai 12 anni il costo sarà di 35 euro (gratis fino a 5 anni). Le esperienze sono già acquistabili online sui siti www.extrabo.com e www.visitmodena.it, o direttamente negli infopoint di Bologna Welcome in Piazza Maggiore 1/E, eXtraBO in Piazza del Nettuno 1/AB e presso lo IAT-R di Modena, in Piazza Grande 14.

Le parole delle istituzioni

“La prima iniziativa che ha dato un vestito alla destinazione turistica di Bologna e Modena - sottolinea Mattia Santori, consigliera delegato dal sindaco al Turismo -. Un prodotto congiunto fra le due amministrazioni, cercando ognuno di mantenere la propria identità. Parliamo di sei weekend: Modena si è presa il sabato e Bologna la domenica, ma abbiamo anche diviso l’offerta per dare un taglio più leggibile. Queste eccellenze ci sono e sono anche fuori dai centri storici, dove c’è chi lavora, chi fa investimenti, chi fa produzione di qualità”.

È un sentire comune rispetto alle modalità di promuovere turismo sui nostri territori - aggiunge Luca Gozzoli, direttore del settore turismo della provincia di Modena -. Condivido anche il ragionamento sul centro storico: qui si vende, ma il fulcro della produzione economica è fuori dai capoluoghi di provincia. Noi a Modena puntiamo soprattutto su caseifici e acetaie, anche perché sono le strutture più cresciute negli ultimi anni e capaci di mettersi in gioco. ‘Weekend del gusto’ è un percorso che sta dando molte soddisfazioni non solo in termini numerici, ma anche per le possibilità di costruire rapporti con i singoli operatori e dare loro una mano per crescere”.

Il calendario: esperienze singole

﻿﻿Sabato 13 settembre: Il Croccante artigianale del Frignano - Laboratorio e degustazione, Frignano (Mo)

﻿﻿Domenica 14 settembre: Degustazione medievale in residenza d'epoca, Mordano (Bo)

﻿﻿Sabato 20 settembre: A tavola con i Grani antichi: pranzo al Mulino del Ciurlone, Montese (Mo)

﻿﻿Domenica 21 settembre: Miele artigianale e prodotti genuini, Anzola dell'Emilia (Bo)

﻿﻿Sabato 27 settembre: Una mattina in fattoria: colazione contadina con visita a La Bersana - Fattoria e Agriturismo, Fogliano (Mo)

﻿﻿Domenica 28 settembre: Wine experience: immersione nella tranquillità dei colli bolognesi, Monte San Pietro (Bo)

﻿﻿Sabato 04 ottobre: Tour Gastronomico a Piedi al Mercato Albinelli di Modena, Modena (Mo)

﻿﻿Domenica 5 ottobre: Vini e tradizione tra vigneto e cantina, Imola (Bo)

﻿﻿Sabato 11 ottobre: Colazione da | Rodi: confetture e profumi di bosco, Fanano (Mo)

﻿﻿Domenica 12 ottobre: Vini naturali e sapori autentici, San Pietro in Casale (Bo)

﻿﻿Sabato 18 ottobre: Appuntamento con il vignaiolo: degustazione alla Cantina del Frignano, Frignano (Mo)

﻿﻿Domenica 19 ottobre: Castagne da scoprire: passeggiata, raccolta e degustazione, Alto Reno Terme (Bo)

Bologna food tour

Domenica 14 settembre: Mani in pasta, laboratorio di pasta fresca e degustazione di vini in cantina﻿

Domenica 21 settembre: Sulla via del Grano: grani antichi, sfoglia fatta a mano e Pignoletto

Domenica 28 settembre: Esperienza sensoriale tra uliveti e vigneti

Domenica 5 ottobre: Dall'olio al vino: un viaggio nella tradizione locale

Domenica 12 ottobre: Sapori d'autunno: colazione contadina e degustazione bio

Domenica 19 ottobre: Viaggio tra le colazioni del gusto: dall'azienda agricola alla cantina con agriturismo

Modena food tour

Sabato 13 settembre: Caseificio Moscattini e Acetaia Ferrari

Sabato 20 settembre: Caseificio Moscattini e Acetaia Malagoli

Sabato 27 settembre: Caseificio La Cappelletta e Acetaia Aula Mater

Sabato 4 ottobre: Caseificio 4 Madonne e Acetaia del Duca

Sabato 11 ottobre: Caseificio Rosola e Acetaia Cà del Non

Sabato 18 ottobre: Caseificio San Silvestro e Acetaia Marchi