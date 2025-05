Il Bologna in mostra in Sala Borsa con foto e voci dei giocatori

Bologna, 27 maggio 2025 – Un mondo rossoblù all’interno della Sala Borsa. È stata inaugurata questa mattina la mostra fotografica “Campioni – Ha vinto Bologna”, un’esposizione celebrativa che ripercorre i momenti più emozionanti e significativi della straordinaria stagione 24/25, realizzata attraverso gli scatti d’autore di Maurizio Borsari, Michele Finessi e Gianni Schicchi. Dalle notti magiche di Champions League, da Liverpool a Lisbona, passando per Birmingham, fino al trionfo del 14 maggio all’Olimpico, nella notte dei miracoli di Coppa Italia. Dentro e dietro ogni immagine c’è una storia, unica e significativa, come la rovesciata di Orsolini contro l’Inter o il gol di Dallinga al Borussia Dortmund, una delle tante che hanno reso questa stagione incancellabile e indimenticabile. Con la Sala Borsa illuminata sullo sfondo, a fare da cornice agli eroi di coppa in formato fotografico, è toccato a Joey Saputo e Claudio Fenucci, affiancati dall'assessora Roberta Li Calzi, inaugurare la mostra con il tradizionale taglio del nastro, spalancando le porte ai tanti tifosi presenti per rivivere la storica cavalcata dei rossoblù. “Questa mostra riassume i tanti momenti belli vissuti in questa stagione – così l’amministratore delegato del Bologna Fenucci, a gustarsi per l’ennesima volta in queste settimane il sapore della vittoria in Coppa Italia e del ritorno in Europa, con lo sguardo fisso verso le immagini che gli fanno da contorno, dove stampati sopra ci sono i rossoblù campioni -. La mia immagine della stagione? Penso che quella con la coppa sia la più indicata e significativa: più bella di quella non ce ne sono. A Roma abbiamo vissuto una serata unica, assieme ai nostri tifosi e in un’atmosfera magica, riportando un trofeo a questa città. Assieme a noi, intere generazioni di tifosi hanno realizzato il loro sogno”.

La mostra in Sala Borsa dedicata ai successi del Bologna durerà fino al 7 giugno ed è gratuita (Schicchi)

Dai successi, a chi la squadra l’ha guidata per raggiungerli, il mister, Vincenzo Italiano: il suo possibile rinnovo è il tema del momento. “Avevo già manifestato a Vincenzo, anche prima della fine della stagione, che avremmo avuto piacere di continuare insieme. Lui si è sempre detto entusiasta di questa avventura a Bologna, per il clima che si respira qui, per la città e per i tifosi, quindi ci sono tutti i presupposti per allungare il contratto. Un anno ancora c'è, ma tutti e due abbiamo voglia di prolungare questo legame. Ora occorre solo sistemare alcune cose: speriamo di riuscirci in tempi ragionevoli”. Dal mister al gruppo che, per il secondo anno di fila, nella prossima stagione, sarà nuovamente protagonista in giro per il continente. "La volontà è come sempre quella di fare una squadra competitiva, cercando di tenere tutti i giocatori che sono parte della rosa. Poi, bisogna vedere cosa succederà sul mercato. A prescindere, se dovessero arrivare risorse dal trasferimento di giocatori le reimpiegheremmo per rinforzare la squadra. Parlarne adesso di mercato, però, è ancora prematuro”. Per il futuro, comunque, l’obbiettivo è chiaro: cercare di migliorarsi, puntando su basi già solide.

“Quello che abbiamo raggiunto è frutto del lavoro dello staff, del mister e della squadra, e quindi dell'impegno che c'è stato tutte le settimane, perché, come ho ripetuto spesso, le vittorie si costruiscono con il lavoro che si fa al campo e anche con l'ambiente che si crea all'interno e attorno alla squadra. L’unione del gruppo è stato il nostro punto di forza, come si è visto anche in alcuni video emozionali. E noi tutto questo lo dobbiamo mantenere, sia in partita che negli allenamenti. La volontà – conclude Fenucci – resta sempre quella di far bene, andando avanti partita per partita, per cui il primo obiettivo sarà quello di vincere la prima partita ufficiale della prossima stagione”. La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 7 giugno, con tifosi, appassionati e visitatori che potranno vivere un’esperienza ancora più immersiva grazie a un QR code posizionato accanto a ciascuna fotografia: inquadrandolo, infatti, sarà possibile ascoltare direttamente dal proprio smartphone il racconto dell’immagine dalla voce dei protagonisti.