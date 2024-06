Bologna Portici Festival 2024, dal 4 al 9 giugno: il programma completo

Bologna, 3 giugno 2024 – Sei giornate con oltre 60 appuntamenti dal vivo, tra concerti, talk show, laboratori, visite guidate, mostre e molto altro ancora. Il programma della seconda edizione del ‘Bologna Portici Festival’ è particolarmente ricco e si estende per quattro differenti distretti della città: da simboli del centro come piazza Maggiore e via Zamboni fino a luoghi della prima periferia come il treno della Barca e piazza della Pace. L’evento avviene a poche settimana di distanza dall’inaugurazione nei pressi di palazzo d’Accursio della targa celebrativa Unesco, che aveva nominato i portici bolognesi Patrimonio dell’Umanità nel 2021. Tutti gli appuntamenti del Festival sono gratuiti.

Giunto alla seconda edizione, il Festival è stato lanciato nel 2023 dal comune di Bologna con l’obiettivo di valorizzare uno dei simboli della città. I portici, storicamente luogo di scambio e di relazioni, hanno ormai raggiunto lo status di elemento capace di raccontare storie e plasmare il carattere dei cittadini, oltre che degli artisti che proprio tra gli stessi hanno iniziato ad esibirsi.

Si tratta di un vero e proprio omaggio a una città che mescola la tradizione all’innovazione e che resta dentro, come dichiarano all’unisono i vari artisti che si apprestano a esibirsi nell’attesa edizione 2024 con produzioni originali realizzate ad hoc per l’occasione.

Il ‘Bologna Portici Festival’ presenta una ricca e variegata offerta, con ben 60 appuntamenti tra concerti, mostre, spettacoli teatrali e non solo che si preparano ad animare le vie di Bologna, concentrandosi in quattro distretti differenti: piazza Maggiore, nella quale sovrasta l’imponente palcoscenico che ospita spettacoli musicali, via Zamboni, nel cuore della cittadella universitaria, il treno della Barca, pronto ad accogliere una festa tra i suoi portici, e le zone di piazza della Pace e il cimitero della Certosa, con i portici di San Luca sullo sfondo.

Parallelamente al Festival, dal 5 al 9 giugno, è prevista un’altra iniziativa dal titolo ‘Luci a San Luca’, un progetto artistico nato da un’idea di Cesare Cremonini e realizzato con l’aiuto dell’artista tedesco Philipp Frank.

Venerdì 7 giugno, sopra il palcoscenico che domina la principale piazza bolognese, va in scena la rassegna ‘Bologna, la musica – Colori e suoni di una città’. Un viaggio tra vari decenni della storia di Bologna città creativa della Musica insieme a cantanti e musicisti del panorama locale e nazionale, raccontato dai conduttori Paola Maugeri e Luca Barbarossa.

Il giorno successivo, sabato 8 giugno, è il turno di circa 400 musiciste e musicisti appartenenti da cori e orchestre provenienti da diverse città italiane quali Milano, Roma, Macerata e Fiesole che, insieme alla Youth Symphony Orchestra of Ukraine, si esibiscono in uno speciale ‘Concerto per la pace’ nella basilica di San Petronio.

Il weekend in piazza Maggiore termina con lo spettacolo di domenica 9 giugno della violinista bolognese Laura Marzadori, attualmente primo violino della Scala di Milano, che in compagnia dell’orchestra del conservatorio G.B. Martini è pronta ad ammaliare il pubblico affiancando al ‘Concerto per violino in La Maggiore’ di Ottorino Respighi una serie di celebri colonne sonore del cinema italiano.

In concomitanza con l’inizio del Festival, in programma il 4 giugno, prende il via anche la mostra ‘La luce di Bologna’ allestita da I-Dea nella cornice della piazza coperta di Salaborsa. Lo stesso luogo, inoltre, ospita la presentazione di VisitAr Bologna, una nuova applicazione di realtà aumentata che accompagna il visitatore a scoprire i due percorsi dedicati a Bologna città creativa della Musica e ai 150 anni di Guglielmo Marconi.

Lo splendido cortile di palazzo Malvezzi Campeggi accoglie lo spettacolo ‘Sinfonia sospesa per pianoforte e bolle’ nella giornata di martedì 4 giugno. Si tratta di uno spettacolo audiovisivo in cui il fascino delle bolle di sapone è accompagnato dalle musiche di Daniele Furlati e dalle immagini di David Loom.

Piazza Rossini, invece, si trasforma dal 5 al 9 giugno nel palcoscenico all’aperto per ‘La merenda nel prato’, la serie di talk show serali condotta da Edoardo d’Elia e Giacomo Venezia. Gli appuntamenti sono per le ore 19 con la poetessa Beatrice Zerbini (5 giugno), l’attrice Marinella Manicardi (6 giugno), lo scrittore Gabriele Romagnoli (7 giugno), l’enigmista Stefano Bartezzaghi (8 giugno) e l’attore e autore di teatro Nicola Borghesi (9 giugno). Si alternano sul palco vari protagonisti del Festival, che offrono il loro ritratto personale di Bologna.

Il Festival è occasione anche per riscoprire gli usi e i costumi della tradizione. A partire dalle ore 16 di sabato 8 giugno è possibile partecipare in vari cortili di via Zamboni ai laboratori tradizionali. Gran finale il 9 giugno con un pomeriggio di spettacoli tradizionali che svariano tra musica e teatro.

La musica è protagonista grazie alle proposte del teatro comunale di Bologna e del conservatorio. Il primo presenta un concerto live del coro delle voci bianche in Pinacoteca, martedì 4 giugno, e un recital di canto lirico degli allievi della scuola dell’Opera mercoledì 5. Il Conservatorio, invece, propone l’esibizione del trio di oboi Klainà, in programma martedì 4 giugno al chiostro di palazzo Magnani, il ‘Martini jukebox’, una performance sonora a cura di Bologna Improvisation Group, e il concerto de ‘I maestri del Martini’, che propongono un omaggio a Gabriel Fauré e Giacomo Puccini.

Non mancano neppure gli appuntamenti con la cultura. Venerdì 7 giugno, tra le sale dell’Accademia delle Belle Arti, viene proiettato il film ‘La città di cartone’, il film di Maurizio Finotto che tratta la vita dei senzatetto. Sabato 8 giugno, invece, studentesse e studenti dell’Accademia regalano libri prodotti dalla stessa nell’ambito dell’iniziativa ‘Donare Arte’. La giornata in questione offre anche la possibilità di riscoprire il teatro polivalente dell’Accademia: alle 16 è previsto l’incontro con il figlio di Farpi Vignoli, colui che progettò il teatro negli anni ‘50; dalle 17 alle 19 va in scena lo spettacolo teatrale ‘Laggiù. Perdersi e ritrovarsi nella tempesta’; dalle 17 alle 18.30, infine, sono in programma le visite guidate agli spazi storici dell’Accademia e del Teatro.

Torna in piazza della Pace ‘Filuzzi in piazza’, il progetto atto a valorizzare un patrimonio locale come il liscio bolognese. Si parla di tre ‘Serate danzanti’ con musicisti e ospiti d’eccezione per raccontare la Filuzzi e fare ballare la piazza intera, il 6,7 e 8 giugno.

Spazio anche per la danza contemporanea, protagonista del progetto ‘Convivanza/tra convivenza e danza’ che coinvolge oltre 300 tra danzatrici e danzatori e numerosi coreografi di fama mondiale. La rassegna concede un omaggio ai portici attraverso l’arte della danza. Ad alternarsi sul palco le allieve e gli allievi delle scuole di danza della rete (6 e 7 giugno alle 19), mentre il 7 giugno vanno in scena le ‘Danze dal mondo’ e ‘Marconi Inspire’, che coniste in un omaggio a Guglielmo Marconi a 150 anni dalla nascita.

Sabato 8 giugno, alle 19 e alle 21, ha luogo al complesso monumentale della Certosa lo spettacolo serale ‘Nell’aria’, una performance visiva acrobatica a cura di Martina Nova ed Elena Annovi. La stessa Nova diventa, insieme ad Angela Kurz e Ana Maria Alcocer, una vera e propria scultura in movimento sospesa da terra su palloni giganti per ‘He, il vento muove la danza’, allestito nei pressi del monumento ossario ai caduti della Grande Guerra. Nel monumento ossario dei Caduti Partigiani, infine, va in scena ‘Sacro’, la performance di danza verticale a cura di Elena Annovi nella quale il corpo dell’artista si fonde con l’architettura accompagnata dalla musica di Manuel Attanasio.

Grande attesa per il ritorno del ‘Treno dei Desideri’, organizzato da Estragon negli spazi del treno della Barca.

Il portico diventa spazio di incontri e integrazione per mezzo della musica dal vivo con sonorità da tutto il mondo. A fare da cornice le numerose attrazioni per bambini e l’immancabile street food.

Programma fornito anche quello che concerne le visite guidate, a partire da quella all’ombra della torre di Maratona che rientra nell’ambito degli ‘Stadium tour’. Lo scopo della visita, in programma venerdì 7 giugno dalle 17.30 e sabato 8 giugno dalle 10.30, è quello di andare alla scoperta dello stadio Dallara, il tempio del calcio bolognese.

‘I segreti dei portici’ porta i visitatori a spasso per la città con l’intento di conoscere l’evoluzione dei portici nel tempo, per un viaggio che conduce dalle prime costruzioni in legno fino all’utilizzo della pietra. L’iniziativa è valida dal 4 al 9 giugno ed è necessario prenotarsi sul sito di succedesoloabologna.it.

I ‘Flash Tour’ alla torre Catalani di piazza dei Celestini permettono di accedere a uno dei luoghi più misteriosi di Bologna, martedì 4 e venerdì 7 giugno. L’iniziativa prevede anche la possibilità di andare alla scoperta delle altre torri di Bologna, dalle Case-Torri ai Torresotti della città medievale fino ad arrivare a quelle più nascosti.

Altro appuntamento da non perdere quello con ‘Le Luci di Bologna’ mercoledì 5 giugno: una passeggiata serale per potere ammirare la nuova illuminazione posizionata in alcuni dei luoghi cardine della città, dai portici fino a piazza Santo Stefano passando per piazza San Domenico.

Appartiene a Bologna Portici, infine, la rassegna terapeutica ‘Tutto esaurito’, allestita nel chiostro dell’Arena del Sole con l’intento di chiamare sul palco personaggi pubblici a confrontarsi su un tema delicato come quello dello stress sul lavoro. Tra i nomi di spessore invitati all’evento spiccano il giornalista sportivo Pierluigi Pardo, l’attore Alessandro Bergonzoni, la scienziata Ilaria Capua, la giornalista Milena Gabanelli e l’attrice Veronica Pivetti.

Per eventuali aggiornamenti e maggiori informazioni si consiglia di consultare il sito web dell’evento.