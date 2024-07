A Bologna “È tempo di Scienza”: scopri i segreti del cielo stellato

Bologna, 2 luglio 2024 – Dal 5 al 31 luglio in via San Donato 149 si terrà il primo festival astronomico di quartiere dedicato alla scienza, previsto dalla programmazione di Bologna Estate 2024.

I temi e i collaboratori

Un’ottima occasione per conoscere meglio i corpi celesti e le leggi che regolano l’universo o abbandonarsi semplicemente alla contemplazione del cielo stellato, “È tempo di Scienza" è l’esito dell’intesa raggiunta tra l’associazione Sofos APS e il quartiere.

Dalla mitologia all’astrofisica, passando per la dirimente questione del tempo, questi sono i temi per quella che si prospetta essere non solo una serie di incontri di divulgazione, ma anche un’opportunità di condivisione sociale e di comunità capace di conciliare il rigore del metodo scientifico con la dimensione poetica dell’osservazione degli astri.

Hanno contribuito alla realizzazione del progetto anche l’Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio di Bologna e diverse associazioni come Fucina XXI APS, La Casa del Faro APS, Ritmo Lento APS, Circolo Ghinelli 33 ASD, Fascia Boscata ASD.

Nell'immagine un astrolabio, strumento astronomico con cui è possibile localizzare o calcolare la posizione del Sole e delle stelle

Il programma

Si parte il 5 luglio alle 21:30 in compagnia con la scrittrice Maria Giulia Andreatta, al centro dell’incontro letterario le sue pubblicazioni intitolate “Stregati dalla Luna” e “Dalla Terra a Marte”.

Il giorno successivo alle ore 16 del pomeriggio ci sarà un laboratorio didattico per bambini sul sistema solare: i giovanissimi ospiti potranno costruire riproduzione in miniatura del loro pianeta preferito.

Giovedì 11 luglio ci sarà spazio anche per la meteorologia, argomento che suscita sempre molta curiosità e attenzione: parola al ricercatore del Centro Nazionale delle Ricerche di Bologna Vincenzo Levizzani.

Sarà poi il “divulgatore spaziale” Vittorio Baraldi, noto anche come Astroviktor, ad aprire una finestra su quello che ci riserveranno i prossimi anni, col suo intervento sulle generazioni future nello spazio, previsto per le 21:30 del 18 luglio.

In occasione di un’intensa attività solare torneranno utili un telescopio e un radiometro: appuntamento al Parco San Donnino alle ore 16 del 19 luglio, per l'osservazione della nostra stella accompagnata da qualche attività per i bambini.

Sempre la stessa area verde ospiterà l’osservazione a occhio nudo dei corpi celesti, con l’ausilio di un puntatore laser. Gli esperti Sofos guideranno gli appassionati nel corso dell’esperienza, in programma per il 24 luglio, alle 21:30.

A chiusura della rassegna lo spettacolo sulla misura del tempo a cura di Alan Zamboni, divulgatore su YouTube col nome di Curiuss. L’ultima tappa vedrà il ritorno alla sede del cortile storico del Casalone, alle ore 21:30 del 31 luglio.