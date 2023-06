Sequoie Music Park 2023 a Bologna: ecco il programma

Bologna, 30 giugno 2023 – Il divertimento continua al Sequoie Music Park, festival di musica e teatro di Bologna che ha riempito il Parco delle Caserme Rosse dal 23 giugno e continuerà fino al 23 luglio con artisti di fama internazionale.

Gli eventi del primo fine settimana di luglio a Bologna

Da questa settimana si è entrati nel vivo della rassegna musicale inaugurata da Mr. Rain mercoledì 28 giugno.

L’evento è ricco di cantanti, sì, ma non solo. Il palco infatti ospita numerosi spettacoli teatrali, in collaborazione con EuropAuditorium, per rendere questo mese alle Caserme Rosse una vera full immersion di cultura e divertimento.

I concerti in programma

Sabato primo luglio, la serata avrà come protagonista il rapper Fabri Fibra, il cui concerto si svolgerà in concomitanza con il live di Mengoni allo stadio e la sfilata del Pride che potrebbero bloccare le strade per traffico.

La terza settimana si aprirà il 4 luglio con Tananai, quinto classificato a Sanremo con ‘Tango’. Il 6 luglio invece arriverà il primo di diversi ospiti internazionali: sul palco delle Caserme Rosse salirà James Bay, pluripremiato cantautore inglese vincitore di 2 Brit Awards.

L’11 luglio sarà il turno dei Moderat, rappresentanti della musica elettronica berlinese che suoneranno con il Quadro di Troisi, nuovo progetto di Eva Geist e Donato Dozzy. Il 14 luglio toccherà a Damien Rice, uno dei più grandi cantautori del nostro tempo, mentre il 16 luglio saranno gli Articolo 31 a emozionare il pubblico con le loro celebri canzoni.

L’ultima settimana del Sequoia Music Festival vedrà invece esibirsi i Kaleo il 18 luglio, Carmen Consoli il 19 luglio e infine Tash Sultana, polistrumentista australiana scelta da Springsteen per l’apertura di un suo live, che chiuderà la rassegna musicale il 23 luglio.

Tranne per Tash Sultana che suonerà alle 21, tutti i concerti inizieranno alle 20:30.

Gli spettacoli in programma

Per quanto riguarda il teatro, gli appassionati saranno felici di sapere che tutti i lunedì alle 21:00 il festival ospiterà attori, stand-up comedian e comici di fama nazionale.

Si comincia quindi lunedì 3 luglio con il trio Cevoli, Pizzocchi e Giacobazzi, per passare poi a lunedì 10 luglio con Stefano Massini e Luca Barbarossa e infine lunedì 17 luglio che vedrà Stefano Rapone insieme a Daniele Tinti, con ospite Giovanni Cacioppo.

L’unica eccezione a questa regola è lo spettacolo Panariello vs Masini, che si terrà il 12 luglio alle 20:30.

Dove comprare i biglietti

I biglietti per il festival possono essere acquistati su molteplici piattaforme. Tutti gli spettacoli e i concerti sono presenti sia su TicketOne che Boxerticket, ma per alcune serate è possibile utilizzare anche Vivaticket, Ticketmaster e TicketSms. Sulla pagina ufficiale dell’evento si possono trovare tutti i collegamenti diretti ai biglietti dei singoli eventi.

Oltre all’area del palco principale, anche quest’anno torna il Mercato degli Ulivi all’interno del Parco delle Caserme Rosse, una zona totalmente gratuita e accessibile con djset, cibo e bevande per rilassarsi in attesa dell’inizio delle esibizioni.