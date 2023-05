Bologna Wine Week 2023, produttori e istituzioni a confronto: “Bere responsabilmente si può”

Bologna, 27 maggio 2023 - La prima giornata di talk alla 'Bologna Wine Week' scorre via tra una degustazione e un faccia a faccia con gli ospiti. Tra i vari stand i rappresentanti degli sponsor dell’iniziativa e le varie cantine raccontano il motivo della propria partecipazione e, più nello specifico, di cosa si occupano ogni giorno.

Le varie cantine mostrano fiere le proprie degustazioni, mentre i tanti visitatori che hanno deciso di trascorrere un sabato soleggiato in piazza Minghetti si fermano a chiedere informazioni e ad assaggiare del buon vino. “Siamo arrivati alla quarta generazione: ci troviamo tra Verona e il lago di Garda, siamo ancora una piccola cantina e produciamo meno di 100mila bottiglie - racconta Alessandro Naspetti della cantina Sparici Landini -. A fondarla è stata la mia bisnonna, una delle prime donne del vino d’Italia”. “Noi siamo un’azienda molto giovane: siamo nati nel 2010 e le prime bottiglie di vino le abbiamo prodotte nel 2019 - racconta Federico Rinolfi de ‘La Piemontina’, in provincia di Varese -. Siamo molto contenti di essere qui a Bologna per farci conoscere: è sempre un piacere andare in giro e avere il riscontro diretto dei consumatori”. “Siamo nel cuore della città e devo dire che oggi ho parlato più inglese che bolognese - commenta con un sorriso Maria Pironti della cantina Montevecchio Isolani -. La nostra cantina nasce sui Colli, a Monte San Pietro, in una residenza storica all’interno di una vecchia stalla adatta ad ospitare botti e autoclavi, con vini che rispecchiano la tradizione del nostro territorio”. Poi ci sono gli sponsor, i sostenitori, i protagonisti dei ‘panel’ che hanno intrattenuto gli spettatori su temi inerenti al vino e alla gastronomia: dalle ‘donne del vino’ alla sicurezza e all’educazione stradale, fino a chi tratta investimenti particolari... “Noi ci occupiamo di investimenti in vino: un mercato che in Italia può dire ancora molto, nonostante noi siamo tra i maggiori produttori mondiali, mentre nei Paesi anglosassoni sta andando molto più forte - spiega Matteo Gavioli di 'Wine Wins', uno dei protagonisti degli incontri in programma domani -. Riguarda circa il 2-3% del mercato mondiale del vino: si tratta di prodotti pregiati che trattiamo direttamente dai produttori o in alcuni casi dai fornitori. E ci occupiamo di consigliarle ai nostri clienti, individuare il miglior momento di acquisto e vendita, stoccarle in magazzini doganali appositi a temperature controllate e senza pagare l’Iva”. “Siamo pasticceri fin dal 1950 e la nostra forza sta nella lavorazione del lievito naturale - puntualizza Tommaso Maffei de 'La Dolciaria' -: panettoni, colombe, tutto il mondo della lievitazione dei dolci. Siamo venuti a conoscenza della Bologna Wine Week e abbiamo deciso di partecipare con grande entusiasmo”. “Penso questa sia un’occasione straordinaria per parlare di tematiche importanti - aggiunge Mauro Sorbi, presidente dell’Osservatorio regionale per l’Educazione stradale -. Faccio un esempio numerico per riassumere il discorso: nei primi sei mesi del 2022 sono state ritirate 404 patenti a persone che avevano livelli etilici più alti di 0.8: vuol dire che parliamo di alcolismo che ricade sul penale. Occorre insistere su questi aspetti”. “E’ una bellissima iniziativa - chiosa Federico Bendinelli, presidente dell’Automobile club Bologna -. Ci sono tanti risolti per quello che riguarda la filiera, ma soprattutto richiama l’attenzione in maniera particolare sul rapporto tra quella che è l’assunzione non solo di vino, ma anche di alcolici, e la responsabilità di tutti noi”. “La collettiva può trovare grande utilità da questa manifestazione e ho fatto i complimenti all’organizzazione perché avvicina il tema ludico della degustazione a quello del senso di responsabilità della collettività - conclude Bruno Agnifili, dirigente della polizia stradale -: ben venga poter parlare di queste tematiche che ogni anno portano alla ribalta la problematica degli incidenti stradali dopo l’assunzione di bevande alcoliche”.

La Bologna Wine Week continua anche domani tra nuovi forum e altre degustazioni, con tanti protagonisti ed eccellenze da assaggiare.