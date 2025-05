Bologna Wine week ritorna: in alto i calici

Bologna, 9 maggio 2025 – Torna la kermesse dedicata all’universo del vino con degustazioni e masterclass. Ottanta cantine in vetrina e tanti esperti, venerdì 9 maggio talk in Salaborsa. Cambia la location – da piazza Minghetti a Palazzo Re Enzo affacciato su piazza Maggiore – ma non lo spirito della Bologna Wine Week, che sogna sempre più in grande.

L’appuntamento con la kermesse ideata da Gian Marco Gabarello, che unisce la convivialità del vino ai temi d’attualità dell’universo enologico, torna nel cuore di Bologna sabato 10 e domenica 11 maggio. Oggi, venerdì 9 maggio, in Salaborsa, si terranno invece le conferenze a tema.