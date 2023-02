A BolognaFiere torna 'Liberamente', la fiera dedicata allo sport e al divertimento

La conferenza stampa di presentazione di 'Liberamente'

Bologna, 22 febbraio 2023 – A BolognaFiere si prospetta un weekend pieno di appuntamenti per la 17esima edizione di 'Liberamente, il Salone del tempo libero, del divertimento e della vita all'aria aperta', che inizia venerdì pomeriggio e termina domenica. Tre giorni di fiera dedicati al camper, al turismo, allo sport e alla vita all'aria aperta, che attira grandi e piccini.

"Liberamente è uno dei format più coinvolgenti – dice Antonio Bruzzone, direttore generale di BolognaFiere –. È importante per l'apertura del quartiere alla cittadinanza, con un approccio dedicato al consumatore finale, con un percorso che BolognaFiere sta già facendo anche nello sport e nel teatro". Sono sei i padiglioni dedicati all'evento, che mette al centro il camper e le attività di campeggio, con Camper Club Italia che si occupa dell'accoglienza dei mezzi: "Il padiglione 26 è dedicato ai camper, con 10mila metri quadri per l'esposizione di oltre 100 camper – spiega Giuseppe Tanesini, project manager Fiera Liberamente –. Ci sono tanti settori da visitare, come quello del turismo, dell'artigianato e dell'enogastronomia".

Ci saranno anche spazi dedicati all'aperto, con 'Pollice Verde, il Salone del giardinaggio e dell'orticoltura', e al collezionismo, con l'evento 'Figurine Expo', mostra mercato delle figurine. E ad arricchire lo spettacolo, l'esposizione internazionale felina al padiglione 22: "Ci saranno più di 600 gatti – afferma Laura Burani, presidente associazione Star Cats Emilia-Romagna –. La new entry è il Lykoi, il gatto lupo".

Con un padiglione interamente dedicato allo sport, torna lo 'Sport Village by Coni', con 21 federazioni presenti, che prevede l'allestimento di strutture a disposizione del pubblico al padiglione 25: "I giovani hanno la possibilità di provare gratuitamente delle esperienze dirette, aiutando i più piccoli a conoscere il proprio corpo", conclude il presidente Andrea Dondi.