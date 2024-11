Al Bravo Caffè di Bologna ‘Lettere da una vedova nera’ firmate Judith Hill

Bologna, 16 novembre 2024 - Ribalta lunedì 18 novembre al Bravo Caffè per Judith Hill, un’artista di charme internazionale per aver suonato con alcuni dei musicisti più solidi e creativi dell’attuale ciclo storico della musica ambrata: “Lettere da una vedova nera” (Letters from a Black Widow) è il tema che dà il titolo allo show strumental-canoro fatto di passione ed energia, lontano dai siparietti cameristico-contemporanei che lunedì sera la cantautrice e polistrumentista cresciuta dividendo la ribalta con star quali Michael Jackson e Prince mette in scena dalle 22.

Un grido di battaglia che pervade l’omonima ultima operazione discografica dell’ex corista di Stevie Wonder, The Roots ed Elton John, intrigo di vertigini soul/funk/gospel, mirabile per scrittura e arrangiamento nell’esecuzione di una “vedova nera” dall’anima blues-soul. Con la leader (voce, piano e chitarra), la cui storia è raccontata nel docufilm ‘20 Feet from the Stardome’ – con cui ha vinto anche il Grammy Award 2015 per il miglior film musicale, assegnato alle artiste e alla troupe di produzione – si esibiscono Michiko Hill alle tastiere e Shandrack Oppong alla batteria.

“Letters from a Black Widow” è la nitida, ruvida fotografia delle fatiche dei ‘backup singers’ (cantanti di supporto) di alcuni dei più grandi artisti del nostro tempo. Un punto di svolta rilevante per l’eclettica artista di Los Angeles arrivò a metà 2013, quando decise di partecipare al talent musicale “The Voice”, meraviglie che sorpresero la critica più occhiuta e severa e un pubblico dal palato fino per la sua voce ridondante soul tanto da candidarsi alla vittoria finale. Eppure, nonostante una schiacciante superiorità tecnica venne eliminata. Ma ricevette una straordinaria attenzione dai media, dal pubblico e… da Prince!

Per la terza volta nelle venue di via Mascarella, Judith è conosciutissima in Italia: il 3 novembre 2023 tra l’altro è stata ospitata nel programma Propaganda Live. Occasione in cui ha ritessuto la storia di "20 Feet from Stardom”, che ha vinto anche il Grammy Award 2015 per il miglior film musicale, assegnato alle artiste e alla troupe di produzione.