Bruno Barbieri fornaio per un giorno, a Bologna offre il pane a una cliente

Bologna, 13 maggio 2023 – “Ragazzi, a ‘Bulàgna’ succedono solo cose belle”. E dove poteva succedere, se non a Bologna, che il pluristellato chef Bruno Barbieri vestisse i panni del panettiere per un giorno? Dietro al bancone dello storico panificio Atti, in via Caprarie, il cuoco non ha infatti esitato a improvvisarsi fornaio per un paio di minuti: nessun piatto gourmet o ricette particolari questa volta, bensì pane fresco offerto e servito direttamente dal celebre chef bolognese.

Bruno Barbieri dietro al bancone

Una vera e propria sorpresa per chi, arrivato in negozio, si è così ritrovato a snocciolare la lista della spesa davanti al giudice di Masterchef, vivendo in questo modo una situazione tanto atipica quanto divertente.

“Mi dia mezza ciabatta di pane” chiede la prima cliente, servita dall’improvvisato fornaio, così come si può notare nel video – pubblicato sulla pagina Facebook – che in poche ore ha contato migliaia di visualizzazioni e commenti. Da dietro il bancone, Barbieri non ha infatti esitato a mettersi al lavoro e ad accontentare velocemente le richieste, confezionando in pochi minuti la spesa. “Quale pezzo di pane preferisce? Desidera un sacchetto grande?” scherza lo chef.

Ma non solo: “Oggi non paga niente, il pane lo offre Barbieri” afferma prima di dedicarsi al cliente successivo. Un ‘siparietto’ tutto al bolognese, questo, che ha fatto sorridere non solo chi ha avuto la fortuna di viverlo in prima persona, ma anche chi da dietro lo schermo ha potuto osservare Barbieri in una veste inedita e ben differente da quella del giudice del celebre programma di cucina.

“Che fortuna, avrei voluto esserci io” recita, infatti, uno dei primi commenti. “Ma la signora l’ha riconosciuto?” si interroga qualcun altro, così come si domanda lo stesso chef nella didascalia che accompagna il video. “Anche io voglio Barbieri come panettiere” si augura invece qualcun altro. Sperando che lo chef ripeta, quanto prima, la simpatica esperienza che ha preso vita nel cuore della città.