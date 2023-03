Buon compleanno, Lucio Dalla: tutte le iniziative di oggi, 4 marzo, a Bologna

Lucio Dalla in concerto: oggi avrebbe compiuto 80 anni

4 marzo 1943, 80 anni fa nasceva Lucio Dalla. Una vita “profonda come il mare”

Per approfondire:

Bologna, 4 marzo 2023 – Buon compleanno Lucio. Nel giorno dell’80esimo anniversario dalla nascita, Bologna è pronta a festeggiare uno dei suoi figli. Colui che, più di tutti, ha cambiato per sempre la musica italiana, all’insegno di un tributo che va oltre il semplice ricordo. A cominciare da quella cena speciale proprio a Casa Dalla, in via d’Azeglio: stasera, alle 19.30, i partecipanti avranno la possibilità di cenare tra le stanze dal fascino unico dove il cantautore ha vissuto e lavorato negli ultimi anni della sua vita, dal 1993 al 2012, con uno scopo solidale a favore dei bambini.

LONGFORM: LEGGI IL NOSTRO SPECIALE

Le donazioni raccolte, infatti, serviranno a sostenere il progetto Il parco della luna della Fondazione Sant’Orsola, che mira a costruire una struttura nei giardini del Policlinico, dove i piccoli pazienti di Pediatria potranno giocare e studiare, e dove potranno soggiornare anche i figli di genitori in cura negli altri reparti (la donazione consigliata a coppia è di mille euro). Ai fornelli per preparare piatti di un menu speciale ci sarà la chef stellata Viviana Varese, del ristorante milanese ‘VIVA’. Il costo della cena sarà interamente a carico della Fondazione Lucio Dalla ([email protected]).

Fra le novità, l’omaggio alla Bologna Marathon: all’artista sono dedicate le medaglie ufficiali della Maratona di domani, della 30km dei Portici e della Unipol Move Run Tune Up di 21 km. Oggi alle 18 al PalaDozza Dalla verrà ricordato con un momento musicale.

Non solo , però, perché in un altro, indimenticabile 4 marzo sono tanti gli eventi che celebrano il grande cantautore, tra spettacoli, visite guidate e altre iniziative. A cominciare da una nuova tappa della mostra dedicata all’artista, pronta a inaugurare oggi a Napoli: un po’ la seconda casa affettiva che Dalla portava nel cuore. La Repubblica di San Marino ha voluto rendere omaggio all’artista con uno speciale francobollo, emesso oggi per la prima volta: i è acquistabile su www.dfn.sm.

Tornando sotto le Torri, spazio allo spettacolo Sotto casa di Lucio , questa sera alle 20.30 (e domani alle 17), a cura dell’associazione Ad Maiora. Il Teatro del Navile ricorda così "l’amico Lucio Dalla", in una serata all’insegna della sua musica e della sua poesia, con musicisti che lo hanno amato.

E dopo il successo di ieri per l’evento ‘Ciao’ con le premiazioni degli artisti che hanno ricevuto i premi Ballerino Dalla stasera, all’Audiorium Manzoni va in scena Tutta la vita , una serata dedicata all’artista con un concerto nel quale i virtuosi dell’Orchestra del Teatro Comunale si confronteranno con le canzoni più belle del cantautore. Sul palco si susseguiranno Emma Nolde, Erika Mou, Lyl, Nostromo, Fabio Curto, Claudia Ceraulo, Kazuki Yoshida.

La serata vede in campo anche Bma e Fonoprint. C’è anche il pacchetto proposto dall’associazione Vitruvio: Lucio e Ombre. Dalla musica alla città , un tour-spettacolo in 10 luoghi simbolo della città, legati alla biografia di Dalla. Due i turni, alle 18 e alle 21, con ritrovo in piazza Cavour (prenotazioni: 329 3659446 - [email protected]).