Bologna, arrivano i Buskers in Montagnola

Bologna, 17 aprile – Sta per tornare al Parco della Montagnola, il Bologna Buskers Festival con artisti e artiste di strada, giocoleria, magia, musica, laboratori per bambini, food truck per bere e vino. L’appuntamento, proprio all’interno di questo periodo di festività, è per il 30 aprile, ma la rassegna durerà fino al 4 maggio, rivolta a tutta la famiglia. L’ingresso è gratuito, mentre è ancora in via di definizione il programma artistico. Il Festival è presentato da Millenium & Arcadia, in collaborazione con Arci Bologna, Montagnola Bologna, Feed’N’Food Eventi, Boom Eventi.

Il Circo Paniko

Dai Buskers al Circo il passo è breve. A Villa Pini torna, venerdì 18 e sabato 19, il Circo Paniko. Nella prima serata, doppio appuntamento con ‘Euphon. Cronaca di un concerto annunciato’. A chiudere, il KingKongtest. Il Circo Paniko è una delle prime e più numerose compagnie di Circo Contemporaneo nate in Italia, nel 2009. Oltre a portare in scena acrobazie e spettacoli, gli artisti, che spesso registrano il tutto esaurito, crea immaginari e personaggi fuori dal tempo. Gli spettacoli sono sempre arricchiti dalla musica dal vivo. L’ingresso è libero.