Capodanno 2023 a Bologna: ecco il vecchione. Accesso alla piazza e programma del 31 dicembre

Bologna, 30 dicembre 2022 – Una torre e una figura nera si stagliano sul portico del Pavaglione. Braccia tese e viso rivolto verso palazzo D’Accursio: è il ritorno del Vecchione per il Capodanno 2023. Due anni dopo il Covid e le feste ‘blindate’ riecco il rogo del fantoccio per lasciarsi alle spalle il 2022. L’allestimento va avanti da tutto il pomeriggio in una posizione insolita, dalla parte opposta della piazza, sul lato – appunto – del Pavaglione e non direttamente nello spiazzo davanti al Comune.

Comune che, in questi giorni ha emesso le consuete ordinanze anti-vetro e contro lo scoppio dei botti non autorizzati, per uno svolgersi del Capodanno nella maniera più sicura.



A bruciare sarà il Vecchione d’artista “Vecchio come una torre” del collettivo Parasite 2.0, che pur essendo risultato vincitore della call pubblica indetta dal Comune nel 2021, lo scorso anno non è stato arso nel tradizionale rogo propiziatorio, date le misure di contenimento da Covid-19. Il grande fantoccio che campeggerà al centro della Piazza quest’anno si presenta come una scenografia teatrale che fa eco al contesto urbano di Piazza Maggiore e rappresenta in un unico manufatto due vere e proprie icone bolognesi: il Vecchione e la torre.

Ingresso alla piazza e controlli

Il 31 dicembre l’ingresso in Piazza Maggiore sarà consentito a partire dalle 21.30 con controlli nei due accessi da Piazza Nettuno e via dell’Archiginnasio, mentre saranno quattro le uscite, si potrà uscire anche da via IV Novembre e Piazza Re Enzo.

In Piazza Maggiore il pubblico non potrà superare le 10 mila presenze in contemporanea: per questa ragione, a ogni persona che accede in piazza verrà consegnato un coupon che dovrà essere restituito in caso di uscita in modo da avere sempre in piazza il massimo numero consentito di presenze.

Il programma della serata

La serata del 31 dicembre comincerà intorno alle 22 con la musica di Laura Gramuglia e il suo Rocket Girl on Vinyl, una programmazione musicale tutta al femminile con musica composta, suonata e prodotta da sole donne.

Alle 23, sarà la volta della prima edizione del discorso d’artista di Capodanno, la novità di quest'anno che vedrà Alessandro Bergonzoni inaugurare una nuova tradizione. La voce del poliedrico artista si diffonderà in Piazza Maggiore, per un momento di riflessione sull’anno trascorso e sul futuro. L’audio con il messaggio di Alessandro Bergonzoni sarà inoltre disponibile dalle 23 in questa notizia, dove sarà possibile scaricarlo e riprodurlo per far sentire la vicinanza della città anche a chi non potrà recarsi in piazza.

Il discorso, pensato per essere ascoltato anche all’interno di luoghi di cura, di cultura, di reclusione e spazi di comunità, sarà poi diffuso dalle realtà che hanno aderito al progetto, tra cui Ausl Bologna, Casa Circondariale Dozza, Casa dei Risvegli Luca de Nigris, Radioimmaginaria, Consorzio Blu cooperativa sociale, residenza Anziani "Villa dei Ciliegi" (Valsamoggia), Istituto Case di Riposo Sant'Anna e Santa Caterina

Seguiranno le PopPen djs, Brunella di Montalcino & Marina di Ravenna, con una selezione musicale che copre tutto l'immaginario pop degli ultimi cinquant’anni. Dopo il rogo del Vecchione, di nuovo musica fino all’1.30 del primo gennaio 2023.