Carnevale 2024 a Persiceto: dieci carri e lo ‘spillo’ sorprende tutti

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 4 febbraio 2024 – E carnevale sia. La storica manifestazione di San Giovanni in Persiceto, alla 150esima edizione, ha richiamato un folto pubblico. Hanno sfilato dieci carri, 2 mascherate singole 4 di gruppo, e naturalmente è stato trattato ironicamente il limite dei 30 chilometri orari di Bologna.

Dopo il discorso della Corona pronunciato da Re Bertoldo, rigorosamente in dialetto persicetano, e dopo il saluto del veterano del carnevale di San Giovanni, Santón (che a quasi 99 anni anima ancora i corsi mascherati), ha preso il via la colorata manifestazione di piazza.

I carri allegorici e le mascherate hanno sfilato per le vie del centro storico di Persiceto. Ed i carri hanno eseguito il tradizionale Spillo, al Spèl in dialetto, nella centrale piazza del Popolo, davanti all’affollata tribuna di spettatori e alla giuria (quest’ultima segreta e nascosta all’interno del palazzo del municipio).

Lo ‘Spillo’ è quel momento in cui il carro si trasforma mostrando i contenuti del tema scelto e mostrando completamente un altro aspetto. Fra gli spilli alcuni hanno colpito per i temi affrontati e per la spettacolare resa scenica. Sergio Vanelli, speaker storico del Carnevale e la conduttrice Carlotta Voice Savorelli hanno presentato insieme la kermesse introducendo e commentando le esibizioni di tutte le società.

E per la 150esima edizione quasi tutte le società carnevalesche hanno affrontato il tema della storicità del carnevale persicetano. Non sono mancati accenni all’attualità, come la diffusione delle nuove tecnologie e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale o il riferimento al limite dei 30 chilometri orari introdotto recentemente a Bologna. Il tutto attraverso colorate e spettacolari scenografie, complessi meccanismi scenici, allegre coreografie di figuranti e l’immancabile e magica sorpresa dello "spillo”.

I vincitori della competizione verranno rivelati solo domenica 18 febbraio durante la terza giornata di sfilata dei carri.

Il carnevale di Decima

E anche a San Matteo della Decima si è svolto, davanti ad un folto pubblico, lo storico carnevale, alla 135esima edizione. Ben 8 società, con altrettanti imponenti e spettacolari carri allegorici, si sono contesi il “gonfalone” di Re Fagiolo di Castella ed hanno sfilato nelle vie del centro ed esibendosi, in piazza delle Poste, di fronte alla giuria ed agli spettatori con lo ‘spillo’ e le tradizionali zirudelle’, poesie in versi dialettali a rime baciate che vengono recitate per spiegare il soggetto del carro. Le premiazioni del carnevale di Decima si terranno invece domenica 11 febbraio.