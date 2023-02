Carnevale di Persiceto e Decima 2023, tornano i festeggiamenti in grande stile. Il programma

Carnevale di Persiceto, il programma

San Giovanni (Bologna), 3 febbraio 2023 - Febbraio è arrivato, portando con sé l’odore delle sfrappole e la tradizione del carnevale. Ed è così che San Giovanni in Persiceto e San Matteo della Decima si preparano a festeggiare rispettivamente la 149ª e la 133ª edizione del carnevale storico. "Presentiamo un doppio appuntamento che, finalmente, torna a essere celebrato nel suo periodo tradizionale dopo la pandemia. Siamo in presenza di uno dei nove carnevali candidati a patrimonio Unesco (quello di San Giovanni, ndr), questo ci racconta che la cultura è un’eredità importantissima, ed è importantissimo anche avere una caratterizzazione del territorio perché serve dare identità alla cittadinanza", ha spiegato il presidente del Territorio turistico Mattia Santori.

I carri sfileranno nelle strade delle due cittadine il 12 e il 19 febbraio a partire dalle 13. Il Carnevale di Persiceto è uno dei più antichi d’Italia ed è caratterizzato dallo "spillo": il momento in cui i carri si trasformano e rivelano il loro significato, rendendo la piazza il palcoscenico perfetto per questo spettacolo a cielo aperto. Il tratto distintivo del Carnevale di Decima è invece costituito dalle "zirudelle", poesie in versi dialettali a rime baciate che vengono recitate per spiegare il soggetto del carro. Ormai da diversi mesi le società carnevalesche sono al lavoro nei vari cantieri per dar forma e sostanza all’edizione 2023 del Carnevale storico. "Siamo anche già a lavoro per l’edizione dell’anno prossimo, la centocinquantesima: vogliamo fare qualcosa di speciale", spiegano Andrea Angelini e Lucia Mattioli, rispettivamente presidente e consigliera dell’associazione Carnevale Persiceto.

Durante la prima domenica si terranno le sfilate dei carri, l’esecuzione degli spilli e la lettura delle zirudelle, mentre nella seconda domenica si terranno le sfilate e le premiazioni. Durante la settimana ci saranno poi alcuni eventi collaterali in entrambe le edizioni come spettacoli, camminate in maschera, street food e tanto altro. "Conservare l’importante patrimonio culturale immateriale che rappresenta un carnevale storico – dichiara l’assessore alla comunicazione Alessandro Bracciani –, tramandarlo alle nuove generazioni e cercare di valorizzarlo, sono gli obiettivi condivisi a livello nazionale dai nove comuni aderenti all’iniziativa, finalizzata alla candidatura da presentare all’Unesco. La valorizzazione del nostro Carnevale si inserisce poi in un più ampio progetto di promozione del territorio, che il Comune sta perseguendo anche a livello di attrattività turistica".

«Per me organizzare il carnevale è una vera e propria passione. Al giorno d’oggi è una tradizione non eccessivamente seguita da noi giovani, della mia età ci sono cinque persone, più o meno, per ogni società. Andare a lavorare anche a orari come l’una di notte con le mani nella colla non è per tutti, ma spero sia una ruota che gira e che torni l’attaccamento a questa tradizione importantissima", spiega il trentenne Paolo Zucchelli del carnevale di Decima, erede appassionato di una tradizione ormai secolare che ha continuato a covare come brace sotto la cenere della pandemia.