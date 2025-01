Befana in tour con la Casa dei Risvegli: si cerca anche l’apprendista

Bologna, 2 gennaio 2025 – Inizia domani alle 11 il programma de La Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris. La prima tappa è al sesto piano nel reparto di Pediatria e chirurgia pediatrica dell’ospedale Maggiore, dove la Befana incontrerà i piccoli ospiti, le loro famiglie e donerà una calza. Come da tradizione farà anche un giro al Pronto soccorso pediatrico per portare un po’ di gioia ai bambini. "L’iniziativa della Befana – dicono Fulvio De Nigris e Maria Vaccari genitori di Luca, e rispettivamente presidente della fondazione Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris ets e membro del cda – ispirata alla vicenda di nostro figlio Luca scomparso proprio pochi giorni dopo l’Epifania, continua da 27 anni a portare solidarietà alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris un centro di assistenza e ricerca, preziosa risorsa del sistema sanitario nazionale ed esperienza importante nel panorama europeo. Questa solidarietà è importante rafforzarla ed è per questo che è nata la fondazione, con una presenza forte della Curia, dell’Istituto di Montecatone, di Emil Banca, la vicinanza del Comune e dell’Azienda Usl di Bologna con la quale siamo convenzionati. La fondazione deve diventare per noi patrimonio e interesse di tutti in un percorso futuro".

Si prosegue domenica 5 con la Befana più buona del mondo al Centro commerciale Vialarga spazio Conad, con (alle 15) la Befana con Fantateatro (letture animate, balli e animazioni). Al termine verrà consegnato da Spazio Conad l’assegno con il ricavato delle donazioni raccolte per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Già dal 4 (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19), infatti, la Befana aiuta Gli amici di Luca a raccogliere fondi per la Casa dei Risvegli: per tutti i donatori ci sarà una calza in regalo e un buono sconto da 5 euro offerto da Spazio Conad. Il clou, come sempre, la mattina del 6 gennaio alle 9 nel corso della Befana CNA che partirà da Palazzo D’Accursio accompagnata dalla Banda Snap up di Michael Brusha, La cara vecchina (l’attrice Paola Mandrioli di Fantateatro che ha raccolto l’eredità della storica Carla Astolfi) porterà in dono caramelle e cioccolatini sul Trishow di Luca Soldati, con accanto il cardinale Matteo Maria Zuppi, guidato dal sindaco Matteo Lepore.

Quest’anno c’è una novità. Il 6 gennaio mattina davanti al Tuday Conad di via Indipendenza insieme alle animazioni di Fantateatro ci sarà una sagoma da Apprendista Befana. Sono infatti aperte le candidature come assistente della Befana per la prossima edizione 2026. Chi si vorrà candidare potrà venire a mettere la sua faccia nella sagoma, scattare una foto e mandarla a Gli amici di Luca (info@amicidiluca.it). Tra tutte quelle pervenute verrà scelta una assistente per affiancare la Befana nella prossima edizione.

"Il problema si era già posto con Carla Astolfi –dice la Befana Paola Mandrioli – e se è vero che sono una befana abbastanza giovane il lavoro è diventato molto impegnativo. Sono stata proprio io a chiedere uno o più assistenti per il prossimo anno. Per cui aspetto numerose candidature".

Sempre lunedì 6, alle 14.50, la Befana si sposta all’Ippodromo Arcoveggio, mentre alle 18 gran finale al Duse per lo spettacolo musical Il Mago di Oz, con la regia di Sandra Bertuzzi e incasso devoluto alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. La Befana incontra i bambini e regala le calze offerte da Conad.