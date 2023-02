Cena di beneficenza a casa di Lucio Dalla a Bologna: come partecipare

Bologna, 27 febbraio 2023 - Una grande cena di beneficienza nella storica casa-studio di Lucio Dalla. Per ricordare l’indimenticabile artista nel giorno del suo 80esimo compleanno, ma soprattutto per permettere la realizzazione del progetto 'Il parco della luna', promosso dalla Fondazione Sant’Orsola.

Sabato 4 marzo andrà così in scena la cena solidale organizzata dalla Fondazione Lucio Dalla, che ne coprirà il costo: tutte le donazioni raccolte andranno a sostegno della Fondazione Sant’Orsola, impegnata a creare una struttura nei giardini del Policlinico (che sarà presentata la sera stessa) dove i piccoli pazienti ricoverati in ‘Pediatria’, o i figli delle persone in cura negli altri reparti, potranno giocare, imparare, incontrarsi creando - quando possibile e in condizioni di massima sicurezza - anche un ponte per farli giocare e distrarre insieme: ‘Il parco della luna’, appunto.

L’intero raccolto sarò così devoluto al progetto della Fondazione. Ai fornelli per preparare uno dei piatti di un menu davvero speciale ci sarà la chef Viviana Varese del ristorante stellato ‘VIVA Viviana Varese’ di Milano. Per ricevere l’invito alla cena organizzata da Fondazione Dalla, o avere maggiori informazioni sul progetto ‘Il parco della luna’, è possibile scrivere a: [email protected] La donazione “consigliata” a coppia è di mille euro.

Per sostenere il progetto, è stato realizzato anche un libro illustrato, con i disegni dell’artista Sarah Mazzetti, che ripercorre le avventure di ‘Sonny Boy’ nel celebre successo di Lucio Dalla. Il libro per l’infanzia sarà presentato al pubblico domenica 5 marzo alle 17.30 alla Librerie.Coop Ambasciatori (via degli Orefici 19) e il ricavato dalla vendita, il 15% del prezzo di copertina, sarà devoluto per realizzare il progetto al Policlinico.

“Il parco della luna sarà un angolo di gioia dove i piccoli pazienti in grande sofferenza potranno giocare e istruirsi - ha raccontato al Carlino Trilli Zambonelli della Fondazione Sant’Orsola -. Un’oasi da fiaba, un modo dove poter far vivere ai bambini una vita il più normale possibile”.