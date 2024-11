Cena di solidarietà con Nicolò Govoni, il giovane scrittore fondatore di Still I Rise

Bologna, 24 novembre 2024 – Una cena all’insegna della solidarietà e un’occasione unica per incontrare Nicolò Govoni, classe 1993, scrittore e attivista per i diritti umani originario di Cremona, ceo di Still I Rise, già nominato individualmente al Nobel per la pace nel 2020 e, tre anni dopo, con la stessa organizzazione da lui fondata che costruisce scuole in tutto il mondo – da Nairobi a Bogotà – per i bambini meno fortunati.

Giovedì 28 novembre (ore 21,30) il Tuday Conad di via Indipendenza 11, in centro a Bologna, riserverà uno spazio a Govoni e ai suoi sostenitori (sui social Nicolò può contare sull'affetto di quasi 500mila followers). Nel corso della serata, insieme a Giulia Cicoli, direttrice Comunicazione e fundraising, Govoni condividerà con i partecipanti la storia di Still I Rise, nata nel 2018 per rispondere a una delle crisi migratorie più grave della nostra epoca, quella siriana, e i progressi dei progetti che stanno cambiando la vita di tanti bambini e adolescenti. Sarà proiettato anche un video per mostrare a cosa è destinato il contributo della cena (50 euro a persona). Inoltre sarà organizzato un gioco interattivo, in cui gli invitati si potranno sfidare a fronte di un piccola donazione. Il vincitore riceverà un premio speciale firmato Still I Rise. I posti sono limitati. Info e iscrizioni su docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrbbg7pGCSUySTunFA8CvJfP_uYVjX4aiY6iyEvyKRuBtOUA/viewform.

Lo stesso pomeriggio alle 18 Govoni presenterà il suo ultimo libro 'Un mondo possibile' (edito da Bur Rizzoli) all'oratorio San Filippo Neri: l'evento è già sold out. Di recente è stata annunciata anche la fine delle riprese del docufilm 'Still I Rise - Quando la scuola salva la vita’, una produzione Groenlandia con Rai Cinema che racconta come è nata l’organizzazione non profit internazionale.