La Certosa di Bologna, viaggio nel primo cimitero monumentale d’Europa

Bologna, 20 novembre 2023 – Il poeta e sommo esponente del Romanticismo, Lord Byron, lo scrittore inglese Charles Dickens, autore, tra l’altro, delle Avventure di Oliver Twist e Grandi Speranze, e il padre della Psicoanalisi, Sigmund Freud: sono solo tre delle personalità di spicco del XIX secolo che visitarono la Certosa, che allora era il primo cimitero monumentale d’Europa.

A quel tempo, l’Italia - e spesso Bologna - era tappa fissa dei ‘grand tour’, ovvero quei lunghi soggiorni all’estero, in giro per l’Europa, che i giovani istruiti, quasi sempre nobili o figli di ricchi borghesi, erano soliti compiere per arricchire il proprio bagaglio di esperienze.

Le impressioni che la Certosa lasciò in queste grandi figure è al centro della puntata di oggi de ‘il Resto di Bologna’, il podcast della nostra redazione che si può ascoltare gratis sul nostro sito (inquadra il QR Code in prima pagina locale) e nelle principali piattaforme audio, come Spotify, Google e Apple Podcasts.

A farci da Cicerone in questo viaggio tra lapidi, monumenti e spazi verdi, sarà Roberto Martorelli, curatore del libro ‘101 cose da sapere sulla Certosa di Bologna’, edito da Minerva.