Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, l'amore sotto gli occhi di tutti (o quasi)

Bologna, 5 settembre 2023 - Dalla magia delle Eolie alle vette delle Dolomiti, il cuore del cantautore bolognese Cesare Cremonini e la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti, marchigiana, batte all'unisono in ogni angolo d'Italia. Un amore svelato dall'ambiente.

I due sono ben attenti a non condividere sui social foto insieme, tuttavia le loro condivisioni hanno parlato attraverso gli occhi della natura delle Dolomiti, che è diventata il palcoscenico perfetto per la loro storia. Parrebbe che la coppia desideri gridare al mondo la loro passione, ma allo stesso tempo, dimostrando una maturità sorprendente nel proteggere la propria intimità, nel condividere solo in parte e nel porre un confine netto tra vita privata e l'esposizione mediatica.

Ma non solo paesaggi. Un Cremonini innamorato e bucolico si è lasciato andare condividendo con i fan un video ravvicinato della sua mano - delicatamente accarezzante due farfalle -, con una descrizione da far vibrare i cuori: "A farmi respirare amore… sto creando un nuovo album. Sta nascendo irradiato di luce e speranza. Sono così tante le cose che ho dentro, se non diventano lacrime o follie, appena le avrò dette tutte, ci rivedremo… e sarà a lungo. Non sono mai sazio ragazzi. Un abbraccio a tutti". L'amore d'altronde ispira i poeti.

La Cardinaletti, di tutta risposta, resta più criptica e riservata e si limita a condividere la foto di una pizza: "Weekend sportivo... ma mica tanto".