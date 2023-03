Chef Maradona sbarca al Re Sole: Bologna apre le porte alla cucina libanese

Chef Maradona sbarca al Re Sole Porte aperte alla cucina libanese

Bologna, 1 marzo 2023 – Chef Maradona ritorna a Bologna e stringe una collaborazione con il Re Sole Ristorante per raccontare i sapori del Mediterraneo. Ed è una notizia interessante, perché l’ex semifinalista di Masterchef 5, che aveva vissuto il lancio del Fourghetti di Bruno Barbieri, facendo parte della sua brigata per un anno, tornando sotto le Torri, apre anche una porta interessante per i sapori della sua cucina madre, quella libanese, che in città non sono presenti. Luca Mazzoni, titolare del ristorante di via San Mamolo col figlio Gianluca, poi, deve aver trovato davvero la persona giusta per dare un nuovo tocco alla sua cucina, perché l’imprenditore è terribilmente innamorato dei prodotti del mare più sopraffini, soprattutto in purezza. Ma Maradona Youssef (con quel nome che sembra uno pseudonimo e che invece è proprio vero e dato dal padre dopo la vittoria dell’Argentina ai mondiali del Messico nel 1986) parte proprio da una materia prima poco lavorata per creare legami tra le diverse culture culinarie accarezzate dal Mare Magnum e il suo primo studio è sul menu aperitivo (dalle 17,30 alle 20) che intitola ’Sette viaggi nel cuore del Mediterraneo’, abbinate a cocktail creativi realizzati da Gabriel Rusu seguendo...