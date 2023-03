Children’s book Fair 2023, apre a Bologna la fiera dei sogni di carta

Children's book Fair, la fiera del libro di Bologna (Foto Schicchi)

Bologna, 5 marzo 2023 – Apre la Children’s book Fair 2023, più comunemente chiamata dagli appassionati ‘la Fiera del libro’, che spegne le sessanta candeline spente con la bellezza, quest’anno, di 1.350 espositori da tutto il mondo. E poi ci sono mostre, premi internazionali, incontri e naturalmente il confronto tra editori. La Fiera andrà avanti da oggi fino a giovedì 9 marzo, sessant’anni affrontati con la consapevolezza di essere il più importante appuntamento mondiale dedicato a questo vivacissimo settore dell’editoria, e con anniversari dentro l’anniversario.

Children's book Fair, la fiera del libro di Bologna (Foto Schicchi)

Quest’anno spiccano alcuni eventi. C’è ‘Landscapes and portraits of Bcbf’, omaggio all’estetica

della fiera con le illustrazioni che compongono la visual identity 2023 e progetto di live

painting. Nell’anno del centenariodalla nascita, ci sarà poi un importante omaggio a Italo Calvino:

‘Eccellenze Italiane. Figure per Italo Calvino’ che esporrà 120 illustrazioni ispirate alla produzione dell’autore, tra opere di importanti artisti già pubblicate, e inedite vincitrici di un concorso internazionale promosso dalla fiera.

Giungerà poi a conclusione il progetto quadriennale europeo di indagine del rapporto tra prima infanzia e arti performative con la grande mostra finale del contest ‘Il Bambino Spettatore’: le tavole selezionate nelle quattro edizioni saranno la cornice degli inediti dei grandi protagonisti dell’iniziativa: Fabian Negrin, Manuel Marsol, Katsumi Komagata e Klaas Verplancke. Da ricordare anche la mostra per i 10 anni di Ars in Fabula-Grant Award, quella dedicata ai libri più belli e naturalmente la ’Mostra illustratori’ con le varie iniziative collegate. Come sempre ci saranno i grandi premi internazionali, il Comic Corner e molto altro.

Questi sono, tra gli altri, i grandi autori, attesi in fiera: Albertine Zullo, Beatrice Alemagna, Rotraut Susanne Berner, Marc Boutavant, Rebecca Dautremer, Laura Carlin, Suzy Lee, Nicholas Jubber, Katsumi Komagata, David Levithan, Leonard Marcus, Manuel Marsol, Sarah Mazzetti, Hasan Mousavi, Fabian Negrin, Roger Mello, Elena Odriozola, Martin Salisbury, Alessandro Sanna, Axel Scheffler, Susanna Tamaro, Klaas Verplancke.