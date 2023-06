I chioschi da provare a Bologna d'estate

Bologna, 12 giugno 2023 - A Bologna ci sono ‘baracchine’ sofisticate, con bancali, luci e rampicanti, alcuni per strada, altri nei parchi. Ma anche quelli più rustici hanno il loro fascino. Le sedie in plastica blu firmate "Motta" ricordano l'infanzia, il gusto dei gelati estivi, il Supersantos e i primi baci.

Ma il chiosco si è evoluto ed è andato oltre a questo. Sotto le due Torri, dentro e fuori le mura, è possibile trovare luoghi caratteristici, ognuno con una propria personalità e una propria offerta di gelati, tigelle e cibo di strada.

Eccone alcune provare.

Why Not

Il Why Not è popolare, con bancali in legno, sgabelli fatti con secchi di alluminio e altri materiali di recupero, sito in zona Porto, in via Boldrini 16. Qui puoi gustare gelati, ingannando l’afa bolognese.

Belli Comodi

Belli Comodi ha un'atmosfera vivace e giovanile. Qui puoi gustare gelati (la cui fama è rinomata), ma anche cocktail, con un sottofondo musicale. Questa gelateria e cocktail bar si trova in Navile, in via Vasco de Gama 1.

Gelateria Mauritius

A pochi passi dal Laghetto di Corticella, nel Parco dei Giardini dell’Arcoveggio, c’è la Gelateria Mauritius, dove il gelato si può gustare circondati da rampicanti. Immersi nel verde del parco, lontani dal caos della città.

La Isla Bonita

Situata in un giardino di periferia, la Isla Bonita è il luogo perfetto per gustare un gelato al riparo dal sole estivo. Qui è possibile consumare piadine oltre che gelati e altri snack. Sito in via Salvini 3, il baracchino è aperto dalle 8 di mattina a mezzanotte.

La Quadracchina

Chiosco tutto azzurro, in via San Donato 38. Presso la Quadracchina è possibile assaggiare gelati, acquistabili anche in saldo (metà prezzo) a inizio e fine stagione. Aperto tutti i giorni dalle 12.30 a mezzanotte.

Chalet dei Giardini Margherita

Per chi è di Bologna (e non solo) non ha bisogno di grandi presentazioni. Lo Chalet si trova nel cuore dei Giardini Margherita (in via Meliconi 1), il più grande parco della città, con i suoi laghetti e il verde a fare da cornice. Lo Chalet è molto più di un chiosco, dispone infatti di terrazze in grado di ospitare eventi e discoteca. L’inaugurazione della Discoteca dello Chalet dei Giardini Margherita segna l’inizio dell’estate. Ma durante il giorno è possibile rifocillarsi con piadine, snack e caffetteria.

Garden Bar

Situato in una posizione tranquilla, in via Parisio 35, a pochi passi dal Parco Lunetta Gamberini, il Garden Bar offre una varietà di gelati artigianali. Qui puoi gustare i tuoi gusti preferiti in un'atmosfera rilassante, circondato dal verde, con sedie colorate e bancali. Aperto nel pomeriggio fino a tarda notte, chiuso il lunedì.

L’Agnese delle Cocomere

Una chicca per colori e creatività nella composizione, in Piazza Trento e Trieste, in zona Santo Stefano. Presso l’Agnese delle Cocomere è possibile rinfrescarsi con coloratissime composizioni di frutta e gelato, ma anche rifocillarsi con cibo di strada e tigelle.

La Crema di Bologna

L’aspetto è quello di un classico chiosco, con sedie di plastica e ombrelloni. La Crema di Bologna si trova a Piazza Trento e Trieste. Il loro gelato viene rivendicato come “veramente artigianale”, prodotto con ingredienti biologici e a chilometri zero.

Sabor Latino

Di fronte alla monumentale Porta Saragozza, sotto agli alberi dei viali, c’è Sabor Latino. Una piccola ‘baracchina’ dedicato allo street food latino americano. Da provare le arepas, cibo tipico venezuelano, e - ovviamente - il mojito. Sabor latino è aperto dalle 18.30 a tarda notte, chiuso la domenica.

La Certosina (ex Carosina)

Un tempo si chiamava Carosina. Si parla de La Certosina, in via Marzabotto 33, a pochi metri dal Cimitero Monumentale della Certosa. Questo chiosco offre dei gazebo per ripararsi e gelato artigianale. Aperto tutti i giorni dalle 12 alle 20.

L’Altro Spazio al Parco

L'Altro Spazio al Parco 11 Settembre è un'accogliente oasi nel cuore del Parco 11 Settembre. Questo baracchino offre una varietà di pizzette siciliane (vegetariane) e bevande per soddisfare i visitatori desiderosi di fare una pausa nel parco. Puoi sederti al tavolo all'aperto, portare il pc per studiare come fanno molti studenti universitari o semplicemente fare aperitivo in un luogo ameno.