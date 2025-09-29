Cinema Modernissimo in salsa medioevale, tre film imperdibili: il programma della rassegna

Bologna, 29 settembre 2025 – L’armata Brancaleone, Il settimo sigillo e La passione di Giovanna d’Arco: tre pilastri della cinematografia, tutti in salsa medievale. La rassegna con in ingresso gratuito (ma prenotazione obbligatoria) va in scena al cinema Modernissimo e la proiezioni sono l’1, il 22 e il 30 ottobre. Le proiezioni saranno precedute da brevi introduzioni di studiosi specialisti. Nel corso delle tre serate andrà in scena un Medioevo plurale e dai mille colori, la culla in cui si scrissero i testi letterari delle nuove nazioni dell’Europa e in cui molte delle forme della nostra vita sono state inventate.

Il programma

Si parte mercoledì 1 ottobre alle 18 con L’armata Brancaleone, di Mario Monicelli, del 1966. Alle 21.30 di mercoledì 22 ottobre sarà proiettato Il settimo sigillo, di Ingmar Bergman, del 1957 (in lingua originale con sottotitoli in italiano). A chiudere la rassegna, alle 20.15 di giovedì 30 ottobre, La passione di Giovanna d’Arco, di Carl Theodor Dreyer, 1921 (in lingua originale restaurata con sottotitoli in italiano.) con accompagnamento musicale dal vivo del Maestro Daniele Furlati al pianoforte.

Gli interventi

Patrocinato dal Comune di Bologna, il ciclo di appuntamenti è curato da Giuseppina Brunetti, Francesca Roversi Monaco, Luca Di Sabatino, Niccolò Gensini, Nicola Chiarini, del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, con la partecipazione del Dipartimento di Storia, Culture, Civiltà e con la collaborazione della Cineteca di Bologna.