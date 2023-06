Cinema ritrovato Bologna 2023, Alfred Hitchcock inaugura la festa. Il programma completo

Bologna, 9 giugno 2023 – Joe Dante, Wim Wenders , Ruben Ostlund , Thelma Schoonmaker , Nan Goldin , Luca Guadagnino , Barbet Shroeder , Pupi Avati , Pino Donaggio , Jeremy Thomas : ecco alcuni dei grandi ospiti che dal 24 giugno al 2 luglio arriveranno sotto le Due Torri per il Cinema Ritrovato, edizione 37.

Una splendida immagine di Anna Magnani

Sono registi, compositori, montatori o produttori, ma soprattutto amanti del cinema, al pari del loro collega Martin Scorsese, che la scorsa settimana ha mostrato ai bolognesi quanto la settima arte non sia solo il suo lavoro ma la sua vita. Un gran parterre di celebrità, invitate a introdurre restauri di proprie creature cinematografiche (Joe Dante è stato convinto dal direttore Gian Luca Farinelli , anche se non ne voleva sapere, a presentare i suoi Gremlins 1 e 2 all’Arlecchino il 30 giugno e il primo luglio), ma anche film particolarmente amati. Nan Goldin , oltre a tenere una lezione di cinema il 24 giugno, presenterà dunque Bellissima di Luchino Visconti con Anna Magnani in piazza Maggiore (25 giugno) e il nuovo documentario trionfatore a Venezia che le ha dedicato Laura Poitras, Tutta la bellezza e il dolore , al Mast il 26.

Guadagnino parlerà di Bertolucci e col produttore Jeremy Thomas il primo luglio introdurrà il film The Dreamers del 2003 nella nostra piazza. E poi Wenders, che terrà a battesimo il restauro del suo Lampi sull’acqua , intervista-testamento a Nicholas Ray del 1980, ma presenterà anche film di autori del passato come La donna della retata di Ozu e Targets di Bogdanovich. E che dire dell’opportunità di riascoltare dopo tanti anni ancora a Bologna Thelma Schoonmaker , assidua collaboratrice di Scorsese, tre volte Premio Oscar e moglie di Michael Powell , cui viene dedicata una retrospettiva Powell prima di Pressburger : il 28 giugno accompagnerà però Black Narcissus in piazza, film del 1947 co-diretto col collega. E’ il festival dei grandi restauri, il Cinema Ritrovato, che quest’anno propone 470 film in 9 giorni (circa 30 restauri sono della nostra Cineteca) e che inaugurerà sabato 24 con Io ti salverò Alfred Hitchcock , ma è anche la kermesse che permette di visionare tutte le sfumature del cinema, dal bianco e nero al colore in tutte le sue decadi, e di accedere a titoli rari, alle produzioni meno conosciute e per questo più accattivanti. Salta all’occhio Dive russe in Italia , dedicato ad attrici sovietiche del cinema muto, che lavorarono in Italia negli anni Dieci del Novecento, ovvero Diana Karenne, Oleana Leonidoff, Helena Makowska, di cui non si è mai visto nulla: il 26 giugno dalle 16 al Lumière sarà una scoperta.

Ed ecco anche Cinemalibero , una delle curatele della co-direttrice Cecilia Cenciarelli , che percorre le strade più impervie della storia cinematografica per illuminare autori anticonformisti e liberi rimasti sommersi, quest’anno di Asia Centrale, Libano e Siria post 1967 e Africa Occidentale. E poi le commedie tedesche dell’esilio 1933-1937 prodotte in Austria e Ungheria, i film in cui ha lavorato la direttrice della fotografia Elfi Mikesch , quelli di Teinosuke Kinugasa e il progetto Samama Chikli. Un grande festival per una Bologna capitale del cinema dove, come sottolinea Elena Di Gioia, delegata alla cultura, "si rafforzano diversi sogni tra il 2023 e il 2024 e penso all’archivio in Giuriolo e al Modernissimo". Sono attese sorprese a breve?