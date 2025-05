Il cinema alle Serre di Bologna: il programma completo

Bologna, 28 maggio 2025 - Prendete una sera d’estate e la luce di un grande schermo all’aperto che illumina centinaia di volti. La cornice sono le Serre dei Giardini Margherita, dove oggi, 28 maggio, inaugura la rassegna “Semi - Il cinema alle Serre”, firmata da Kilowatt e Mubi.

Dieci appuntamenti fino a settembre, nell'ambito della programmazione "Le Serre d'Estate", dedicati al cinema degli esordi e alle nuove voci del panorama contemporaneo. Alla rassegna, quest’anno, è stato affiancato "Semi Film Club", un percorso laboratoriale per studenti, organizzato in collaborazione con il Dams e il Citem.

"Il coinvolgimento di 17 ragazze e ragazzi – spiega Lorenzo Burlando, direttore artistico de Le Serre d'Estate – nasce dalla volontà di condividere una passione e creare un dialogo tra pubblico, piattaforme, piccoli e grandi schermi. Crediamo che lo streaming e la sala non siano in contrasto: possono sostenersi a vicenda, offrendo visibilità a opere che altrimenti rischierebbero di non averne". La rassegna si apre stasera, mercoledì 28 maggio, alle 21, con “Re Granchio”, opera prima presentata ,dai registi Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, appena rientrati da Cannes.

Il programma di giugno

Il programma prosegue l’11 giugno con “Diciannove”, debutto alla regia di Giovanni Tortorici, presentato nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia. Il 18 giugno sarà la volta di Igor Bezinovic con il suo “Fiume o morte!”. A metà tra fiction e documentario, racconta i sedici mesi dell’occupazione italiana della città di Fiume. Il 25 giugno spazio a uno dei documentari più premiati dell’anno: “No Other Land”, realizzato da un collettivo israelo-palestinese composto da Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor e Hamdan Ballal, vincitore dell’Oscar come miglior documentario.

Il programma di luglio

"My first film", una storia semi-autobiografica di Zia Anger, è in programma il 9 luglio e racconta il periodo caotico in cui una regista ha girato il suo primo film. Si torna poi al cinema italiano contemporaneo, il 16 luglio, con Ciro De Caro e “Taxi Monamour”, premiato dal pubblico alla Mostra del cinema di Venezia. Il 23 luglio, la produttrice Maria Chiara Ventura presenterà invece “Witches”, secondo film di Elizabeth Sankey che, sotto forma di video-saggio, analizza la figura della strega nel cinema attraverso una lente politica e culturale.

Il programma di agosto

Il 6 agosto spazio a "Queer", l'ultimo lavoro di Luca Guadagnino, tratto dal romanzo "Checca" di William S. Burroughs; e, il 20 agosto, a "The sweet East", esordio alla regia di Sean Prince Williams.

A chiudere la rassegna, a settembre, un evento speciale dedicato al nuovo cinema italiano. Protagonisti saranno i registi finalisti ai David di Donatello per il miglior cortometraggio: Andree Lucini, Giulia Grandinetti, Matteo Tortone, Nicola Sorcinelli e Andrea Gatopoulos. Sarà l’occasione per vedere le cinque opere sul grande schermo e partecipare a una tavola rotonda tra i registi e gli studenti di Semi Film Club.