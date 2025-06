Cinema sotto le stelle a Bologna: quando inizia la rassegna in piazza Maggiore

Bologna, 5 giugno 2025 – È arrivata l’estate e in Piazza Maggiore a Bologna non può non tornare la classica rassegna ‘Sotto le stelle del cinema’, a cura della Cineteca. Il via è previsto per lunedì 16 giugno con ‘Le avventure di Pinocchio’, la celebre versione cinematografica dello sceneggiato televisivo diretto dal regista Luigi Comencini. Quest’anno la serata di inaugurazione è sostenuta da Camst group – società cooperativa benefit tra le principali realtà in Italia nel settore della ristorazione collettiva, servendo scuole, aziende, ospedali e case di cura – che celebra gli 80 anni dalla sua fondazione, avvenuta nel capoluogo emiliano il 16 giugno 1945.

La serata di inaugurazione

Per l’occasione, il direttore della Cineteca di Bologna, Gian Luca Farinelli, aprirà la prima serata della rassegna, divenuta negli anni un simbolo dell’identità bolognese, seguito da un breve intervento del presidente di Camst group, Francesco Malaguti, che racconterà anche il tema dei festeggiamenti, ‘Il tempo di far bene’, particolarmente affine al mondo del cinema così come al valore pedagogico della storia di Pinocchio. La proiezione è prevista per le ore 21.45 e sarà anche l’occasione per un gesto di solidarietà: grazie all’iniziativa, Camst group, per ogni spettatore in piazza, farà una donazione simbolica a favore di Cucine Popolari–Bologna Social Food.

Il Pinocchio di Comencini

"La versione di Pinocchio era pensata in cinque puntate da 55 minuti per la televisione, e poi ridotta a poco più di due ore per la versione cinematografica – racconta il Gian Luca Farinelli – Per gli italiani che lo hanno visto sul piccolo schermo da bambini, il Pinocchio di Comencini è più importante del libro di Collodi. Una trasposizione perfetta in chiave di fiaba contadina, dove ogni attore, come Manfredi, Lollobrigida, Stander, De Sica, Franchi e Ingrassia si supera nel dare carne e ossa ai personaggi della favola”.

Per il presidente di Camst, Malaguri, l’orgoglio di celebrare gli 80 anni di anniversario “in una cornice simbolica come piazza Maggiore, partecipando a una delle rassegne culturali più amate della nostra città, ci dà orgoglio – dichiara – Abbiamo scelto di sostenere l’apertura di ‘Sotto le stelle del cinema’ perché crediamo nel valore collettivo della cultura e della condivisione. L’opera che aprirà la kermesse tocca temi universali, come la responsabilità e il rispetto del prossimo, che sentiamo profondamente nostri. Anche la nostra campagna ‘Il tempo di far bene’ è basata su un concetto molto simile, perché il tempo, per noi che ci occupiamo di servizi, se è vissuto con attenzione e impegno, si trasforma in valore per sé e per gli altri, e può diventare la base per costruire un futuro di fiducia e rispetto reciproci”.