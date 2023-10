Cinque escursioni guidate per scoprire i borghi dell’Appennino

Bologna, 25 ottobre 2023 – Cinque escursioni autunnali gratuite in fine settimana diversi, lungo ognuno dei cinque anelli di ‘sbvsoutdoor’, un progetto che vuole rappresentare una nuova offerta di fruizione della rete sentieristica per far conoscere questa parte di Appennino, le sue caratteristiche e le sue potenzialità, con la convinzione che la riuscita di questo progetto rappresenterà un’opportunità in più anche per le attività commerciali ed economiche del Comune.

‘Sbvsoutdoor’ è un insieme coordinato di cinque percorsi ad anello che uniscono alla bellezza naturalistica l’impronta di quanti su questi sentieri hanno vissuto, lavorato e costruito, sedimentando un passato storico particolarmente ricco. Un progetto che ha portato alla realizzazione di un brand dedicato, alla sistemazione dei percorsi tematici arricchiti da apposita segnaletica, all’aggiornamento della carta escursionistica locale e alla realizzazione di un’app per tutti gli approfondimenti. In futuro sono previste la realizzazione di pannelli informativi rappresentanti la mappa con gli itinerari e altre sorprese, multimediali e non.

"Questa iniziativa rappresenta un’importante rassegna di valorizzazione del nostro Appennino– spiega il sindaco di San Benedetto Val di Sambro, Alessandro Santoni -. Il Comune punta molto sul turismo lento, per questo ha deciso di affiancarsi ai cammini come la Via degli Dei e la Via Mater Dei, con dei percorsi ad anello più brevi. ‘Sbvsoutdoor’ è un nuovo progetto per la valorizzazione della sentieristica del Comune di San Benedetto Val di Sambro, nato nel 2022: cinque anelli tematici di cinque colori diversi per scoprire e riscoprire il territorio a piedi, sulle due ruote o a cavallo, toccando tutte le frazioni".

"Sono oltre 75 chilometri di sentieri che si immergono nella storia, la cultura e la bellezza dei nostri borghi e soprattutto delle nostre comunità – prosegue Santoni – . Queste giornate sono pensate per famiglie e persone di ogni età, allo scopo di favorire un turismo lento, stimolare l’economia, la consapevolezza ambientale, la bellezza delle nostre aree e raccontare una bellissima storia. Dunque un progetto che va a completare l’offerta outdoor presente nel comune e che sta riscuotendo tanto successo inserendo l’anello, o meglio i cinque anelli che ad oggi mancavano. Ringrazio gli accompagnatori – conclude il primo cittadino – che si avvicenderanno in queste cinque uscite, poiché la loro disponibilità è stata fondamentale".

Tutte le escursioni sono gratuite e si terranno domenica 5 novembre, sabato 18 novembre e domenica 3 dicembre.