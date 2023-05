Città dove si mangia meglio al mondo: nella classifica TasteAtlas Bologna a stento in top 30

Bologna, 11 maggio 2023 – In coda a Londra e subito davanti a St. Louis: per i turisti e gli utenti Google (in base alle recensioni dei ristoranti), in materia di cibo tradizionale, Bologna – udite udite – occupa solo il 28esimo posto in classifica.

La graduatoria, stilata da TasteAtlas in base ai gusti dei turisti intervistati dagli analisti della rivista online, si focalizza sul rapporto tra cibo locale, offerta ristorativa e gradimento del cliente. Non si tratta quindi delle città, quindi, in cui si mangia meglio in assoluto, ma quelle dove è possibile assaggiare il miglior cibo tradizionale.

Il piazzamento per qualunque bolognese fa un po’ impressione, soprattutto pensando che le italiane ne escono a testa altissima. Firenze e Roma occupano le prime due posizioni, Napoli quarta. Mentre Venezia e Milano sono decima e undicesima.

Insomma, ritrovarsi nella seconda colonna della classifica non sembra proprio essere da noi.

I consigli della rivista: cosa assaggiare

Secondo il magazine, il miglior modo per godere della cucina di Bologna (che secondo il magazine ottiene un punteggio di 4,49, a fronte di un 4,71 di Firenze) è “cercare un'osteria nascosta che serva autentica cucina bolognese, come le tagliatelle al ragù, in un'atmosfera accogliente”.

“Bologna, la storica città del nord Italia – recita ancora l’articolo -, è nota per i suoi splendidi portici, la vivace vita universitaria e le ricche tradizioni culinarie. La scena gastronomica locale a Bologna è una deliziosa miscela di cucina tradizionale emiliana, vivaci mercati e una serie di autentiche trattorie. La cucina tradizionale bolognese si caratterizza per i suoi ricchi sapori, la pasta fresca e l'uso generoso di ingredienti locali”.

E poi si cita il piatto leggendario: “Bologna è probabilmente meglio conosciuta per le tagliatelle al ragù, un piatto di pasta con un sugo di carne a cottura lenta”. Senza dimenticare le classicissime Tigelle.

I piatti da provare

Tagliatelle al ragù alla Bolognese

Lasagne alla Bolognese

Tortellini in brodo

Crescentine

Mortadella Bologna

Locali “iconici”

La classifica cita anche come ‘Iconici’, alcuni locali bolognesi, sempre pescati dalle recensioni Google: Osteria dell' Orsa, Donatello, Sfoglia Rina, Trattoria della Gigina, Gamberini.