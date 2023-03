Le città più felici al mondo: Bologna è medaglia di bronzo, ecco la classifica

Una veduta di Bologna, vista dai Colli

Bologna, 21 marzo 2023 – All’indomani della giornata internazionale della felicità (qui le 10 regole pratiche per una vita da cuor contento) esce la classifica delle città più felici al mondo.

Buttando un occhio alla classifica italiana, si scopre che Bologna conquista la medaglia di bronzo, insieme a Milano e Roma, piazzandosi nella terza fascia delle città più felici al mondo.

Ma chi decide qual è la città più felice? Uno studio curato dall’Institute for Quality of Life and Happy City Hub, con sede a Londra, che realizza ricerche sulla qualità della vita nel mondo. Si considerano i fattori più vari, dalle politiche sociali, ambientali, economiche, culturali, ai servizi pubblici, dai dati su innovazione e trasparenza, alla sicurezza e alla capacità di reagire a sfide e momenti di crisi.

Le città che rientrano nella classifica sono inoltre luoghi caratterizzati da una comunità attiva e orgogliosa della propria città.

Sulla base dei diversi indicatori le città possono essere collocate in 3 fasce: oro, argento e bronzo, e ogni fascia contiene più di una città dal momento che gli indicatori sono presi in esame anche in relazione al contesto geopolitico e sociale di provenienza.

La classificazione: oro, argento e bronzo

L'istituto analizza ogni anno circa 1.000 città nel mondo. Da questo gruppo . spiegano i ricercatori - "scegliamo i centri i cui dati sono affidabili, indiscutibili e oggettivi. Sulla base di ciò, stimiamo un elenco di circa 350 città che viene valutato all'interno di 5 diverse aree e 24 tipi di attività.



ORO: è un piccolo gruppo di città che ha guadagnato il maggior numero di punti – primo posto – senza classifica

ARGENTO: città classificate sulla base dei punti specificati dai primi posti dopo il gruppo delle città d'oro a 100

BRONZO: posti da 101 a 200. Qui si inserisce anche Bologna

Le 23 città d'oro

Per curiosità, i più felici del mondo vivono ad Aarhus, una città danese sulla costa orientale della Penisola dello Jutland, con 336.411 abitanti sparsi su un'area di 91 kmq.

Molte città felici sono nei Paesi nordici (Amsterdam in Olanda, Bergen in Norvegia, Eskilstuna in Svezia, Helsinki in Finlandia) ma sono d'oro anche Londra e Zurigo - tra le nostre 'vicine' - e una piccola pattuglia di nordamericane: Los Angeles, New York, San Francisco, Washington DC. Ben piazzato anche il Canada, con Vaughan, Vancouver, Toronto.

Le città d'argento

Nessuna città italiana segnalata in questo gruppo. Tra le europee si notano Berlino, Bordeaux, Madrid, Bilbao, Francoforte, Dublino, Dusseldorf, Amburgo, mentre il Regno Unito è super rappresentato: compaiono ben 18 località, dalle più grandi alle più piccole.

Le città di bronzo

Sono solo tre le città italiane comprese tra 101 e 200 in classifica: Milano conquista il secondo posto (è 102esima) dopo Innsbruck, Bologna è al 116esimo posto, appena dopo Barcellona e prima di Brugge in Belgio mentre Roma, la città eterna, è solo 128esima appena prima di Praga ma dopo una semisconosciuta cittadina belga, Roeselare, poco più di un paesino.

La classifica completa è consultabile a questo link https://happy-city-index.com/